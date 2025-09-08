Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що цей відсоток, ймовірно, зростатиме. Україна має можливість завдавати більше ударів по нафтопереробних заводах, які спеціалізуються на бензині, адже вони ближче до українського кордону. Дизельні ж заводи ворога функціонують дещо краще.

"Але з бензином просто "чудова" ситуація і далі буде гірше. Недарма росіяни заборонили експорт ще в липні (2025 року – 24 Канал), адже була загроза, що зникне бензин і так сталося вже через місяць", – сказав він.

Що очікує окуповані Росією українські території?

Петро Андрющенко зауважив, що росіянам ніде взяти бензин. Через це ситуація на тимчасово окупованих українських територіях також дуже складна.

У Луганську паливо з'являється лише на початку дня та скоро зникає. Там кілометрові черги, а бензин видають лише по 20 літрів та й те по талонах.

На окупованих частинах Запорізької області паливо зникає систематично. Найгірша ситуація в Бердянську та Мелітополі. Керівник Центру вивчення окупації припустив, що найближчим часом там, як і в Луганську, ситуація стане критичною.

У Криму паливо видають здебільшого по талонах, але вони "вирулюють". Зараз багато туди їде бензовозів через Маріуполь. Росіяни найперше рятуватимуть Крим,

– підкреслив він.

За словами Андрющенка, паливна криза дійшла і до Донецької області. У Горлівці бензину вже немає, у Макіївці починає зникати, у Маріуполі на одній з найкращих заправок також тимчасово зник бензин.

Ще тиждень-два й паливо закінчиться по всіх окупованих територіях,

– наголосив він.

Це й не дивно, адже у Приморському краї Росії з паливом проблеми вже давно. Росіяни намагатимуться розв'язувати цю ситуацію спочатку на власних територіях, а окуповані, ймовірно, залишаться з нічим.

Які НПЗ Росії Україна нещодавно атакувала?