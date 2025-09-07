Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Дивіться також СБС ударили по нафтопроводу в Брянській області, що входить до складу "Дружби"
Що відомо про ураження ворожих об'єктів?
Вночі 7 вересня підрозділи ракетних військ і артилерії та Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили лінійно-виробничу диспетчерську станцію (ЛВДС) "8-Н" у районі населеного пункту Найтоповичі Брянської області Росії.
Зафіксовано численні влучання з подальшим виникненням пожежі в районі насосної станції та резервуарного парку,
– повідомили в Генштабі.
ЛВДС "8-Н"
– лінійно-виробнича диспетчерська станція. Вона входить до комплексу магістрального нафтопроводу "Стальной конь", потужність перекачування якого складає 10,5 мільйонів. тонн.
Як вказують в Генштабі, цей російський об'єкт має стратегічне значення для забезпечення транспортування нафтопродуктів для російського війська.
Крім цього, підрозділи Сил спеціальних операцій здійснили вогневе ураження потужностей Ільського НПЗ у Краснодарському краї Росії.
Це підприємство щороку переробляє 6,42 мільйона тонн нафти та задіяне у забезпеченні армії Росії.
Фіксувалися вибухи та пожежа в районі об'єкту. Результати ураження уточнюються,
– вказується у повідомленні.
Також зафіксовано успішні влучання по місцях дислокації особового складу ворога та складах матеріально-технічного забезпечення військових частин росіян у Курській області.
Наразі результати вогневого ураження уточнюються.
Дивіться також Мінус понад 900 окупантів і десятки одиниць техніки: втрати ворога на 7 вересня
Ураження ворожих об'єктів: останні новини
Вночі 5 вересня було уражено Рязанський нафтопереробний завод. Цей НПЗ входить у четвірку найбільших нафтопереробних заводів Росії.
Також було завдано вогневого ураження по позиції двох дивізіонів ЗРК С-400 "Тріумф" у Калузькій області Росії.
Підрозділи СБУ успішно атакували склад інженерних боєприпасів та БпЛА ворожої армії у районі тимчасово окупованого Луганська. На об'єкті відбулася вторинна детонація з подальшою пожежею.