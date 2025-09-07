Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Что известно о поражении вражеских объектов?

Ночью 7 сентября подразделения ракетных войск и артиллерии и Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, поразили линейно-производственную диспетчерскую станцию (ЛПДС) "8-Н" в районе населенного пункта Найтоповичи Брянской области России.

Зафиксированы многочисленные попадания с последующим возникновением пожара в районе насосной станции и резервуарного парка,

– сообщили в Генштабе.

ЛПДС "8-Н" – линейно-производственная диспетчерская станция. Она входит в комплекс магистрального нефтепровода "Стальной конь", мощность перекачки которого составляет 10,5 миллионов. тонн.



Как указывают в Генштабе, этот российский объект имеет стратегическое значение для обеспечения транспортировки нефтепродуктов для российского войска.

Кроме этого, подразделения Сил специальных операций осуществили огневое поражение мощностей Ильского НПЗ в Краснодарском крае России.

Это предприятие ежегодно перерабатывает 6,42 миллиона тонн нефти и задействовано в обеспечении армии России.

Фиксировались взрывы и пожар в районе объекта. Результаты поражения уточняются,

– указывается в сообщении.

Также зафиксировано успешные попадания по местам дислокации личного состава врага и складах материально-технического обеспечения воинских частей россиян в Курской области.

Сейчас результаты огневого поражения уточняются.

