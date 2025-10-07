Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на рух спротиву "Жовта Стрічка".

Як на окупованих територіях "привітали" Путіна з днем народження?

Активісти руху спротиву "Жовта Стрічка" передали Володимиру Путіну у його день народження коротке, але промовисте послання: на тимчасово окупованих територіях його ненавидять.

Українці у Криму та на інших ТОТ зробили послання Путіну / Відео "Жовтої Стрічки"

Учасники руху, які нині перебувають у Криму, Донецьку, Луганську, Бердянську та Мелітополі, оприлюднили серію світлин зі спаленням портретів російського диктатора. За їхніми словами, це – символ спротиву і чітке нагадування, що український народ не можна залякати.

Як на окупованих територіях України "вітали" Путіна з днем народження / Фото "Жовтої Стрічки"

Ми будемо чинити спротив стільки, скільки потрібно – аж до повного звільнення всіх окупованих територій,
– заявили активісти.

Також кадри з "привітаннями" Путіну надійшли з Мелітополя, Євпаторії, Сімферополя, Генічеська, Токмака і Старобільська. Ці фото та відео демонструють світові справжнє ставлення людей під окупацією до російського диктатора.

На окупованих територіях спалюють портрети Путіна 7 жовтня / Відео "Жовтої Стрічки"

На окупованих територіях активно працює Рух спротиву

  • Партизани "Атеш" провели диверсію на залізниці тимчасово окупованої частини Запорізької області. Через пошкодження релейної шафи було тимчасово заблоковано рух російських військових вантажів.

  • Рух "Жовта стрічка" запустив сайт "СевасІгнор" для демонстрації ігнорування "виборів" губернатора в окупованому Севастополі, які проходили 12 – 14 вересня. За даними активістів, це псевдоголосування проігнорували тисячі громадян міста.

  • Також "Жовта Стрічка" і Dovidka.info закликали українців допомогти жителям тимчасово окупованих територій залишатися в інформаційному просторі України. Для цього було створено інформаційну кампанію "Розкажи", щоб донести українцям на ТОТ інформацію про платформу "Ти в Україні", яка пропонує безкоштовний VPN та можливість вивчення української мови.