Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на рух спротиву "Жовта Стрічка".
До теми Лише фікція для пропаганди: уряд Росії скорочує фінансування для окупованих територій
Як на окупованих територіях "привітали" Путіна з днем народження?
Активісти руху спротиву "Жовта Стрічка" передали Володимиру Путіну у його день народження коротке, але промовисте послання: на тимчасово окупованих територіях його ненавидять.
Українці у Криму та на інших ТОТ зробили послання Путіну / Відео "Жовтої Стрічки"
Учасники руху, які нині перебувають у Криму, Донецьку, Луганську, Бердянську та Мелітополі, оприлюднили серію світлин зі спаленням портретів російського диктатора. За їхніми словами, це – символ спротиву і чітке нагадування, що український народ не можна залякати.
Як на окупованих територіях України "вітали" Путіна з днем народження / Фото "Жовтої Стрічки"
Ми будемо чинити спротив стільки, скільки потрібно – аж до повного звільнення всіх окупованих територій,
– заявили активісти.
Також кадри з "привітаннями" Путіну надійшли з Мелітополя, Євпаторії, Сімферополя, Генічеська, Токмака і Старобільська. Ці фото та відео демонструють світові справжнє ставлення людей під окупацією до російського диктатора.
На окупованих територіях спалюють портрети Путіна 7 жовтня / Відео "Жовтої Стрічки"
На окупованих територіях активно працює Рух спротиву
Партизани "Атеш" провели диверсію на залізниці тимчасово окупованої частини Запорізької області. Через пошкодження релейної шафи було тимчасово заблоковано рух російських військових вантажів.
Рух "Жовта стрічка" запустив сайт "СевасІгнор" для демонстрації ігнорування "виборів" губернатора в окупованому Севастополі, які проходили 12 – 14 вересня. За даними активістів, це псевдоголосування проігнорували тисячі громадян міста.
Також "Жовта Стрічка" і Dovidka.info закликали українців допомогти жителям тимчасово окупованих територій залишатися в інформаційному просторі України. Для цього було створено інформаційну кампанію "Розкажи", щоб донести українцям на ТОТ інформацію про платформу "Ти в Україні", яка пропонує безкоштовний VPN та можливість вивчення української мови.