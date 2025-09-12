Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Жовту стрічку".
Що таке лічильник "СевасІгнор"
Це сайт, який запустила "Жовта стрічка". Він має зафіксувати та показати всьому світу, як кримчани ігнорують псевдовибори "губернатора" Севастополя.
Щоб долучитись до акції, достатньо буде натиснути "Проігнорувати", за бажанням залишити анонімно коментар. Ваше повідомлення буде автоматично видалене одразу після написання, проте голос з'явиться на сайті – разом із тисячами інших людей, які так само бойкотують псевдовибори та чекають на Україну. Давайте разом покажемо, скільки кримчан відмовилися брати участь у цьому фарсі, і продемонструємо справжню позицію людей в окупації,
– мовиться в дописі "Жовтої стрічки".
На момент публікації новини "вибори" в Севастополі проігнорували 4370 людей – саме стільки показує лічильник.
Повідомлення, які залишили севастопольці / Скриншот 24 Каналу
Зверніть увагу! Лічильник "СевасІгнор" доступний в інтернеті. Але росіяни прагнуть заблокувати інтернет на півострові. Тому в нагоді стане VPN, який дасть змогу безпечно переглядати матеріали, корисні для українців, і дізнаватися правду про дії окупаційної влади, не потрапляючи на очі ФСБ. Скачати VPN і безпечний браузер для окупованих територій України можна на сайті "Ти в Україні".
Хто балотується на посаду "губернатора" Севастополя / Скриншот 24 Каналу
Чому в Севастополі оголосили "вибори" у вересні 2025 і хто керує Кримом зараз?
- Насправді вибори будуть не тільки у Криму. У вересні 2025-го в Росії обиратимуть "голів регіонів". І окупований Крим теж потрапив під цю подію.
- Зараз Севастополь очолює Михайло Развожаєв – він на посаді з 2020 року, а фактично з 2019-го. Проукраїнські пабліки називають його колобком – від слова "колаборант". Чиновник відомий своїми фразами про траву і комиш, які мають дивовижну здатність займатися саме тоді, коли по Криму б'ють дронами та ракетами з материкової України. В офіційних заявах Развожаєва все завжди під контролем, тож йому не вірять навіть самі окупанти.
- Тим часом окупаційні "паркетні" ЗМІ пишаються "губернатором", мовляв, "у Севастополі сформувалася ситуація, де немає місця гучним політичним заявам чи протестним акціям".
- "Михайло Развожаєв постійно наголошує, що Севастополь – прифронтове місто, а тому не можна допускати паніки, дезорієнтації, неграмотної поведінки, яка може призвести до негативних наслідків. Тому будь-які нестандартні явища, пов'язані з повітряною тривогою або загрозливими ситуаціями, необхідно аналізувати та діяти за обстановкою – грамотно та холоднокровно", – пишуть вони.
- Окрім Развожаєва, на посаду очільника Севастополя претендують ще 4 людини. Цікаво, що кандидат від правлячої "Єдиної Росії" тільки один – сам Развожаєв. Паблік "Кримський вітер" припустив, що він і переможе.
- "Глава" Криму – Сергій Аксьонов. Та оскільки в нього нещодавно відбулися обшуки, крісло під ним захиталося. Дехто навіть писав, що Аксьонова допитали на Лубянці. Офіційних даних про затримання Сергія Аксьонова чи кримінальну справу проти нього нема. Проте люди з його клану переймаються, що Крим може перейти під пряме управління з Москви.