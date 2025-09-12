Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Жовту стрічку".

Що таке лічильник "СевасІгнор"

Це сайт, який запустила "Жовта стрічка". Він має зафіксувати та показати всьому світу, як кримчани ігнорують псевдовибори "губернатора" Севастополя.

Щоб долучитись до акції, достатньо буде натиснути "Проігнорувати", за бажанням залишити анонімно коментар. Ваше повідомлення буде автоматично видалене одразу після написання, проте голос з'явиться на сайті – разом із тисячами інших людей, які так само бойкотують псевдовибори та чекають на Україну. Давайте разом покажемо, скільки кримчан відмовилися брати участь у цьому фарсі, і продемонструємо справжню позицію людей в окупації,

– мовиться в дописі "Жовтої стрічки".

На момент публікації новини "вибори" в Севастополі проігнорували 4370 людей – саме стільки показує лічильник.



Зверніть увагу! Лічильник "СевасІгнор" доступний в інтернеті. Але росіяни прагнуть заблокувати інтернет на півострові. Тому в нагоді стане VPN, який дасть змогу безпечно переглядати матеріали, корисні для українців, і дізнаватися правду про дії окупаційної влади, не потрапляючи на очі ФСБ. Скачати VPN і безпечний браузер для окупованих територій України можна на сайті "Ти в Україні".



Чому в Севастополі оголосили "вибори" у вересні 2025 і хто керує Кримом зараз?