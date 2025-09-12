Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Желтую ленту".
Что такое счетчик "СевасИгнор"
Это сайт, который запустила "Желтая лента". Он должен зафиксировать и показать всему миру, как крымчане игнорируют псевдовыборы "губернатора" Севастополя.
Чтобы присоединиться к акции, достаточно будет нажать "Проигнорировать", по желанию оставить анонимно комментарий. Ваше сообщение будет автоматически удалено сразу после написания, однако голос появится на сайте – вместе с тысячами других людей, которые так же бойкотируют псевдовыборы и ждут Украину. Давайте вместе покажем, сколько крымчан отказались участвовать в этом фарсе, и продемонстрируем настоящую позицию людей в оккупации,
– говорится в заметке "Желтой ленты".
На момент публикации новости "выборы" в Севастополе проигнорировали 4370 человек – именно столько показывает счетчик.
Обратите внимание! Счетчик "СевасИгнор" доступен в интернете. Но россияне стремятся заблокировать интернет на полуострове. Поэтому пригодится VPN, который позволит безопасно просматривать материалы, полезные для украинцев, и узнавать правду о действиях оккупационных властей, не попадаясь на глаза ФСБ. Скачать VPN и безопасный браузер для оккупированных территорий Украины можно на сайте "Ты в Украине".
Почему в Севастополе объявили "выборы" в сентябре 2025 и кто руководит Крымом сейчас?
- На самом деле выборы будут не только в Крыму. В сентябре 2025-го в России будут выбирать "глав регионов". И оккупированный Крым тоже попал под это событие.
- Сейчас Севастополь возглавляет Михаил Развожаев – он в должности с 2020 года, а фактически с 2019-го. Проукраинские паблики называют его колобком – от слова "коллаборант". Чиновник известен своими фразами о траве и камыше, которые имеют удивительную способность загораться именно тогда, когда по Крыму бьют дронами и ракетами с материковой Украины. В официальных заявлениях Развожаева все всегда под контролем, поэтому ему не верят даже сами оккупанты.
- Между тем оккупационные "паркетные" СМИ гордятся "губернатором", мол, "в Севастополе сформировалась ситуация, где нет места громким политическим заявлениям или протестным акциям".
- "Михаил Развожаев постоянно подчеркивает, что Севастополь – прифронтовой город, а потому нельзя допускать паники, дезориентации, неграмотного поведения, которое может привести к негативным последствиям. Поэтому любые нестандартные явления, связанные с воздушной тревогой или угрожающими ситуациями, необходимо анализировать и действовать по обстановке – грамотно и хладнокровно", – пишут они.
- Кроме Развожаева, на должность главы Севастополя претендуют еще 4 человека. Интересно, что кандидат от правящей "Единой России" только один – сам Развожаев. Паблик "Крымский ветер" предположил, что он и победит.
- "Глава" Крыма – Сергей Аксенов. Но поскольку у него недавно прошли обыски, кресло под ним зашаталось. Некоторые даже писал, что Аксенова допросили на Лубянке. Официальных данных о задержании Сергея Аксенова или уголовном деле против него нет. Однако люди из его клана переживают, что Крым может перейти под прямое управление из Москвы.