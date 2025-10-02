Про це пише 24 Канал. Активісти розповіли про платформу "Ти в Україні", що допомагає безпечніше користуватися інтернетом.

Що розповіли активісти?

Відомо, що понад 2 000 мешканців тимчасово окупованих територій уже підключили безкоштовний VPN від платформи "Ти в Україні" і тепер можуть безпечніше користуватись інтернетом.

А понад 250 дорослих та дітей наразі вивчають українську мову через платформу. Цей ресурс став "вікном в Україну" для людей, які живуть під контролем окупантів.

Зокрема, сервіс допомагає українцям в окупації:

підключити безкоштовний VPN, що рятує від стеження і допомагає читати новини з України;

отримати браузер,

щоб безпечно користуватись інтернетом;

безкоштовно вивчати українську мову – незалежно від віку;

знайти корисні поради для себе;

бути на зв'язку з Україною.

Кожен може долучитись до інформаційної кампанії "Розкажи", щоб донести можливості платформи до ще більшої кількості людей – через родичів, друзів та знайомих на підконтрольній території,

– кажуть організатори.

Сайт почав роботу у 2024 році. Його запустили рух спротиву "Жовта Стрічка" спільно з проєктом Dovidka.info ДУ "Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки".

Микола Балабан із ДУ "Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки" пояснив, що для жителів окупованих міст російська влада створила онлайн-сервіс державних послуг з красномовною назвою "Я в Росії". Сама назва покликана насаджувати міф про те, що люди в окупації відʼєднані від України.

"Ми ж спільно із рухом “Жовта стрічка” робимо усе, щоб люди там пам'ятали: їх дім був і є Україною. І наша підтримка не лише на словах. Ми створюємо умови й даємо їм засоби для того, щоб отримувати правдиву інформацію і бути на зв’язку із рідними", – підсумував Балабан.

Що відомо про ситуацію на тимчасово окупованих територіях?