Про це пише 24 Канал. Активісти розповіли про платформу "Ти в Україні", що допомагає безпечніше користуватися інтернетом.
Що розповіли активісти?
Відомо, що понад 2 000 мешканців тимчасово окупованих територій уже підключили безкоштовний VPN від платформи "Ти в Україні" і тепер можуть безпечніше користуватись інтернетом.
А понад 250 дорослих та дітей наразі вивчають українську мову через платформу. Цей ресурс став "вікном в Україну" для людей, які живуть під контролем окупантів.
Зокрема, сервіс допомагає українцям в окупації:
- підключити безкоштовний VPN, що рятує від стеження і допомагає читати новини з України;
- отримати браузер,
- щоб безпечно користуватись інтернетом;
- безкоштовно вивчати українську мову – незалежно від віку;
- знайти корисні поради для себе;
- бути на зв'язку з Україною.
Кожен може долучитись до інформаційної кампанії "Розкажи", щоб донести можливості платформи до ще більшої кількості людей – через родичів, друзів та знайомих на підконтрольній території,
– кажуть організатори.
Сайт почав роботу у 2024 році. Його запустили рух спротиву "Жовта Стрічка" спільно з проєктом Dovidka.info ДУ "Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки".
Микола Балабан із ДУ "Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки" пояснив, що для жителів окупованих міст російська влада створила онлайн-сервіс державних послуг з красномовною назвою "Я в Росії". Сама назва покликана насаджувати міф про те, що люди в окупації відʼєднані від України.
"Ми ж спільно із рухом “Жовта стрічка” робимо усе, щоб люди там пам'ятали: їх дім був і є Україною. І наша підтримка не лише на словах. Ми створюємо умови й даємо їм засоби для того, щоб отримувати правдиву інформацію і бути на зв’язку із рідними", – підсумував Балабан.
Що відомо про ситуацію на тимчасово окупованих територіях?
Нагадаємо, керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що у Маріуполі триває медична криза через брак фахових лікарів та спалах інфекційних захворювань через антисанітарні умови.
Жителі міста змушені стояти в довгих чергах, щоб отримати талон на прийом до лікаря, а потім ще раз, щоб отримати медичну допомогу.
Також він повідомив про критичну ситуацію з водою в Донецьку: частина річки Кальміус пересохла, а води в Старокримському водосховищі майже немає. Водосховища в Донецьку, Макіївці та Маріуполі мають залишки води менше 4%, 7% і 17%.