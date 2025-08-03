Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на рух спротиву на тимчасово окупованих територіях України "Жовта стрічка".
Читайте також До Дня Конституції "Жовта Стрічка" провела масштабну акцію в Криму
Як активісти привітали захисників України?
Учасники руху "Жовта стрічка" запустили сотні паперових літачків у Донецьку, Луганську, Бердянську, Маріуполі, Мелітополі, Алчевську. Вони вітають кожного військового пілота, кожного техніка, інженера, розвідника, які воюють за спільну свободу і спільне майбутнє України.
Паперові літачки як символ очікування й віри: дивіться фото "Жовтої стрічки"
Також активісти здійснили привітання в Криму.
Ялта, Севастополь, Сімферополь, Євпаторія, Бахчисарай, Саки, Керч: весь Кримський півострів чекає на українську авіацію,
– написали у "Жовтій стрічці".
Кримський півострів чекає на українську авіацію: дивіться фото активістів
Паперові літачки, за словами активістів, є символом очікування й віри в тих, хто боронить українське небо. Вони – нагадування, що над українськими містами знову літатиме українська авіація.
"Ваша робота – безмежно цінна і безмежно гріє наші серця. Дякуємо вам, що боретеся за нас. Разом до перемоги – і повної деокупації кожного кілометру української території", – сказали представники руху.