Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на движение сопротивления на временно оккупированных территориях Украины "Желтая лента".

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Как активисты поздравили защитников Украины?

Участники движения "Желтая лента" запустили сотни бумажных самолетиков в Донецке, Луганске, Бердянске, Мариуполе, Мелитополе, Алчевске. Они приветствуют каждого военного пилота, каждого техника, инженера, разведчика, которые воюют за общую свободу и общее будущее Украины.

Бумажные самолетики как символ ожидания и веры: смотрите фото "Желтой ленты"

Также активисты осуществили поздравления в Крыму.

Ялта, Севастополь, Симферополь, Евпатория, Бахчисарай, Саки, Керчь: весь Крымский полуостров ждет украинскую авиацию,

– написали в "Желтой ленте".

Крымский полуостров ждет украинскую авиацию: смотрите фото активистов

Бумажные самолетики, по словам активистов, являются символом ожидания и веры в тех, кто защищает украинское небо. Они – напоминание, что над украинскими городами снова будет летать украинская авиация.

"Ваша работа – бесконечно ценна и бесконечно греет наши сердца. Спасибо вам, что боретесь за нас. Вместе к победе – и полной деоккупации каждого километра украинской территории", – сказали представители движения.