Акция охватила Симферополь, Севастополь, Ялту, Евпаторию, Бахчисарай и Армянск. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Желтую Ленту".

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"Желтая Лента" провела акцию в Крыму ко Дню Конституции Украины

Активисты движения "Желтая Лента" провели акцию в Крыму по случаю Дня Конституции Украины. Цитаты из документа распространили по крымским городам.

В Симферополе, Севастополе, Ялте, Евпатории, Бахчисарае и Армянске – было распространено сотни листовок и стикеров с цитатами из Конституции Украины о правах и свободах, которые особенно важны для тех, кто живет в оккупации и верит в деоккупацию,

– отметили активисты.

В организации отметили, что эта акция демонстрирует, что несмотря на попытки оккупационных властей скрыть наличие сопротивления, оно существует и крымчане продолжают бороться за свободу.

Акция "Желтой Ленты" ко Дню Конституции Украины