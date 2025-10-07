Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на движение сопротивления "Желтая Лента".

Как на оккупированных территориях "поздравили" Путина с днем рождения?

Активисты движения сопротивления "Желтая Лента" передали Владимиру Путину в его день рождения короткое, но красноречивое послание: на временно оккупированных территориях его ненавидят.

Украинцы в Крыму и на других ВОТ сделали послание Путину / Видео "Желтой Ленты"

Участники движения, которые сейчас находятся в Крыму, Донецке, Луганске, Бердянске и Мелитополе, обнародовали серию фотографий с сожжением портретов российского диктатора. По их словам, это – символ сопротивления и четкое напоминание, что украинский народ нельзя запугать.

Как на оккупированных территориях Украины "поздравляли" Путина с днем рождения / Фото "Желтой Ленты"

Мы будем оказывать сопротивление столько, сколько нужно – вплоть до полного освобождения всех оккупированных территорий,

– заявили активисты.

Также кадры с "поздравлениями" Путину поступили из Мелитополя, Евпатории, Симферополя, Геническа, Токмака и Старобельска. Эти фото и видео демонстрируют миру истинное отношение людей под оккупацией к российскому диктатору.

На оккупированных территориях сжигают портреты Путина 7 октября / Видео "Желтой Ленты"

На оккупированных территориях активно работает Движение сопротивления