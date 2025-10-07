Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на движение сопротивления "Желтая Лента".
Как на оккупированных территориях "поздравили" Путина с днем рождения?
Активисты движения сопротивления "Желтая Лента" передали Владимиру Путину в его день рождения короткое, но красноречивое послание: на временно оккупированных территориях его ненавидят.
Украинцы в Крыму и на других ВОТ сделали послание Путину / Видео "Желтой Ленты"
Участники движения, которые сейчас находятся в Крыму, Донецке, Луганске, Бердянске и Мелитополе, обнародовали серию фотографий с сожжением портретов российского диктатора. По их словам, это – символ сопротивления и четкое напоминание, что украинский народ нельзя запугать.
Как на оккупированных территориях Украины "поздравляли" Путина с днем рождения / Фото "Желтой Ленты"
Мы будем оказывать сопротивление столько, сколько нужно – вплоть до полного освобождения всех оккупированных территорий,
– заявили активисты.
Также кадры с "поздравлениями" Путину поступили из Мелитополя, Евпатории, Симферополя, Геническа, Токмака и Старобельска. Эти фото и видео демонстрируют миру истинное отношение людей под оккупацией к российскому диктатору.
На оккупированных территориях сжигают портреты Путина 7 октября / Видео "Желтой Ленты"
На оккупированных территориях активно работает Движение сопротивления
Партизаны "Атеш" провели диверсию на железной дороге временно оккупированной части Запорожской области. Из-за повреждения релейного шкафа было временно заблокировано движение российских военных грузов.
Движение "Желтая лента" запустило сайт "СевасИгнор" для демонстрации игнорирования "выборов" губернатора в оккупированном Севастополе, которые проходили 12 – 14 сентября. По данным активистов, это псевдоголосование проигнорировали тысячи граждан города.
Также "Желтая Лента" и Dovidka.info призвали украинцев помочь жителям временно оккупированных территорий оставаться в информационном пространстве Украины. Для этого было создана информационная кампания "Расскажи", чтобы донести украинцам на ВОТ информацию о платформе "Ты в Украине", которая предлагает бесплатный VPN и возможность изучения украинского языка.