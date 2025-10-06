Що відбувається з фінансування окупованих територій?

Зменшення відбудеться майже на 10%, пише 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Річ у тім, що у проєкті бюджету країни-агресорки на 2026 рік передбачено урізання фінансування федеральної програми "Відновлення інфраструктури та сприяння економічному розвитку" для окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Воно становить майже 10% – на 32,4 мільярда рублів (це приблизно 386 мільйонів доларів).

Найбільше скорочення очікується у таких галузях:

житлове будівництво; ремонт будинків та об’єктів ЖКГ.

Воно ставить мінус 22 відсотки. Крім того, суттєво зменшено фінансування ремонту доріг та відновлення комунальної інфраструктури.

Це чергове підтвердження, що Кремлівська "відбудова" окупованих територій – фікція для пропаганди,

– йдеться у повідомленні.

У Центрі протидії дезінформації наголосили, що Росія сама знищила цілі населені пункти, довела інфраструктуру до критичного стану, а тепер скорочує витрати на її відновлення. Як характерний приклад наводять ситуацію щодо вибуху газу у багатоповерхівці в місті Хрустальний на Луганщині, який стався напередодні.

Зверніть увагу! У ЦПД підкреслили, що такі інциденти – це наслідок деградації систем життєзабезпечення окупованих міст, які влада, призначена кремлем, не спроможна ані утримувати, ані відновити.

Що відомо про російський бюджет?

Російський уряд вніс до Держдуми проєкт федерального бюджету на 2026-2028 роки, про що пише російське пропагандистське видання "РИА-Новости".

Таким чином стало відомо, що дефіцит федерального бюджету країни на 2026 рік становитиме 3,78 трильйона рублів. Зокрема для 2027 року – 3,186 трильйона рублів, 2028 року – 3,514 трильйона рублів.

Витрати 2026 році заплановані близько 44,1 трильйона рублів, у 2027-му – 46 трильйона рублів, у 2028-му – 49,4 трильйона рублів.

Зауважте! Доходи становитимуть у 2026 році – 40,3 трильйона рублів, у 2027 році – 42,9 трильйона рублів, а у 2028-му – 45,9 трильйона рублів.

