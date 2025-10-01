Що відомо про проблеми з бензином у Росії та окупованих регіонах?

Про це заявив міністр енергетики Сергій Цивілєв на зустрічі з призначеним Москвою "очільником" окупованого Севастополя Михайлом Развожаєвим, пише 24 Канал з посиланням на російське медіа The Moscow Time.

Читайте також Росія втрачає пальне: українські дрони зупинили великий газопереробний завод "Газпрому"

Обстановка може бути нестабільною протягом місяця, але ми розраховуємо, що до кінця жовтня повністю ліквідуємо перебої в постачанні пального,

– сказав Цивілєв.

Зауважте! Він додав, що взяв на особистий контроль питання забезпечення бензином не тільки Криму, але й інших окупованих Росією українських регіонів.

У матеріалі розповідається, що на російському ринку зараз бракує близько 20% від місячного обсягу споживання бензину – приблизно 400 тисяч тонн із 2 мільйонів. Ситуацію назвали "критичною".

Зокрема ще у вересні виробництво бензину скоротилося на мільйон тонн після серії атак безпілотників на НПЗ, через які щонайменше шість заводів повністю або частково зупиняли роботу. Розрахунки Reuters показують, що в серпні нафтова галузь втратила близько 17% переробних потужностей.

Наприкінці вересня простоювали рекордні 38% потужностей російських НПЗ – це близько 338 тисяч тонн на добу, при цьому 70% простоїв були викликані ударами дронів,

– йдеться у матеріалі.

Від початку року біржові ціни на бензин зросли на 40-50%, оновивши історичні максимуми. Найгостріше, як зазначають у тексті, проблема відчувається у спочатку дефіцитних регіонах – окупованому Криму та на Далекому Сході

Зверніть увагу! У Криму з 29 вересня запроваджені директивні обмеження на роздрібний продаж бензину – не більше 30 літрів в одні руки, а у низці регіонів Росії були введені аналогічні обмеження – не більше 10–20 літрів.

Що ще планують робити у Росії задля розв'язання проблеми?

Кремль планує закупити бензин за кордоном, аби подолати паливну кризу. Про це повідомляє російське пропагандистське ЗМІ "Комерсант".

Зокрема Рада Євразійської економічної комісії обнулила ввізне мито на бензин, дизпаливо, суднове паливо та авіагас. Тому це безмитне ввезення буде чинним до 30 червня 2026 року.

Важливо! Рішення почне діяти за 10 днів.

Що відомо про ситуацію на ТОТ?