Що відомо про російські АЗС?

Найбільше постраждали незалежні заправки, пише 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Читайте також Легше не стане: Кремль продовжує заборону на вивезення бензину

Саме їхня кількість зменшилася на 4,1 %. Водночас щодо автозаправних станцій, які належать вертикально інтегрованим нафтовим компаніям, падіння становило лише 0,8 %.

Деякі мережі, що продовжують працювати в умовах локального дефіциту палива, змушені були ввести обмеження на відпускання бензину в 10–20 літрів на відвідувача або тимчасово продавати лише дизель,

– йдеться у повідомленні.

Найбільші труднощі фіксуються у Південному федеральному окрузі. Там припинили торгівлю паливом понад 220 заправок, або 14,2 % їх загальної кількості у регіоні.

Зауважте! У Ростовській області, Марій Ел та Єврейській автономній області кількість заправок зменшилася на 12–14 %.

Паливна криза дійшла і до:

Москви; Московської області; Ленінградської області.

У російській столиці "Лукойл" на окремих заправках заборонив продавати бензин у каністрах. Про обмеження на АЗС повідомили також представники бізнесу в Московській та Ленінградській областях.

Найгостріша ситуація спостерігається у тимчасово окупованому Криму та Севастополі, де близько половини автозаправних станцій припинили продаж бензину. Очільник окупаційної адміністрації півострова Сергій Аксьонов попросив у жителів "набратися терпіння" та пояснив дефіцит "об'єктивними причинами", "через зниження обсягів виробництва на нафтопереробних заводах Росії".

Зверніть увагу! У розвідці зазначили, що дефіцит пального в країні поглиблюватиметься, адже більшість нафтопереробних заводів і нафтобаз сконцентровані в західній частині Росії.

Що ще відомо про російську кризу пального?

По всій території Росії зростає вартість нафтопродуктів. Зокрема не слід забувати й про дефіцит пального, який охопив навіть окуповані території. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки.

У короткостроковій перспективі ситуація призведе до таких наслідків:

погіршення соціально-економічної ситуації; зростання залежності від імпорту палива з Білорусі, Казахстану й Китаю; додаткових ризиків у логістиці, передусім для потреб окупаційної армії.

Нагадаємо! Наразі криза охопила вже понад 20 регіонів.

Що ще відомо про дефіцит у Росії?