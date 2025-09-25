Яка ситуація з пальним в Криму та регіонах Росії?
Близько 50% автозаправних станцій в анексованих Криму та Севастополі припинили продаж бензину, повідомляє 24 Канал з посиланням на пропагандистське російське ЗМІ "Комерсант".
Проблеми охопили також низку інших регіонів, проте саме на півострові ситуація виявилася найважчою. Загальна кількість заправок, що продають бензин в Росії, з 28 липня по 22 вересня скоротилася на 2,6% (360 об'єктів).
Найбільші труднощі фіксують у Південному федеральному окрузі, де припинили торгівлю паливом понад 220 заправок, або 14,2% їх загальної кількості у регіоні. У Ростовській області, Марій Ел та Єврейській автономній області кількість працюючих заправок зменшилася на 12-14%.
АЗС, особливо на півдні, мають запаси повністю вичерпані, а відвантаження з нафтопереробних заводів затягуються на місяць і більше.
У росЗМІ пишуть, що ситуація з паливом загострилася після серпневих атак українських дронів на російські НПЗ, внаслідок яких потужності з переробки скоротилися на 17% (1,1 мільйон барелів на добу). У багатьох регіонах було запроваджено обмеження на продаж бензину "в одні руки" — не більше 10-20 літрів.
Як збираються вирішити проблему?
25 вересня стало відомо, що найближчими двома днями буде виконано забезпечення АЗС Криму необхідною кількістю бензину марки АІ-95, повідомляє 24 Канал з посиланням на російську консалтингову компанію "OMT-Консалт".
Питання з наявністю бензину АІ-92 буде врегульовано протягом наступних двох тижнів. Причини перебоїв із паливом у регіоні пов'язані зі зменшенням обсягів виробництва на російських нафтопереробних заводах.
Що відомо про паливну кризу в Росії?
У Росії посилили правила торгівлі дизпаливом через "позапланові зупинки" НПЗ та підвищений попит, зокрема знизивши ліміт добового зростання котирувань та обмеживши обсяг закупівлі одним учасником торгів.
Паливна криза охопила щонайменше 20 регіонів Росії, зокрема через удари українських дронів по НПЗ та штучне обмеження пропозиції пального великими державними компаніями. Перебої з поставками призводять до закриття незалежних АЗС, а зупинка НПЗ викликала зростання цін на бензин на 40-50% з початку року.
Продажі бензину в Росії обвалились до дворічного мінімуму ерез удари українських безпілотників по нафтопереробних заводах та підвищений сезонний попит.