Яка ситуація з пальним в Криму та регіонах Росії?

Близько 50% автозаправних станцій в анексованих Криму та Севастополі припинили продаж бензину, повідомляє 24 Канал з посиланням на пропагандистське російське ЗМІ "Комерсант".

Дивіться також Російська нафта живить індійський експорт: продажі пального злетіли до максимумів

Проблеми охопили також низку інших регіонів, проте саме на півострові ситуація виявилася найважчою. Загальна кількість заправок, що продають бензин в Росії, з 28 липня по 22 вересня скоротилася на 2,6% (360 об'єктів).

Найбільші труднощі фіксують у Південному федеральному окрузі, де припинили торгівлю паливом понад 220 заправок, або 14,2% їх загальної кількості у регіоні. У Ростовській області, Марій Ел та Єврейській автономній області кількість працюючих заправок зменшилася на 12-14%.

АЗС, особливо на півдні, мають запаси повністю вичерпані, а відвантаження з нафтопереробних заводів затягуються на місяць і більше.

У росЗМІ пишуть, що ситуація з паливом загострилася після серпневих атак українських дронів на російські НПЗ, внаслідок яких потужності з переробки скоротилися на 17% (1,1 мільйон барелів на добу). У багатьох регіонах було запроваджено обмеження на продаж бензину "в одні руки" — не більше 10-20 літрів.

Як збираються вирішити проблему?

25 вересня стало відомо, що найближчими двома днями буде виконано забезпечення АЗС Криму необхідною кількістю бензину марки АІ-95, повідомляє 24 Канал з посиланням на російську консалтингову компанію "OMT-Консалт".

Питання з наявністю бензину АІ-92 буде врегульовано протягом наступних двох тижнів. Причини перебоїв із паливом у регіоні пов'язані зі зменшенням обсягів виробництва на російських нафтопереробних заводах.

Що відомо про паливну кризу в Росії?