Як зріс експорт пального з Індії?

Нафтопереробні заводи Індії збільшили експорт бензину та дизельного пального до найвищих рівнів за останні кілька років, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Дивіться також Росія збільшила експорт нафти: як майбутні мита США для Індії та Китаю змінюють гру

Індійські НПЗ, які отримують близько третини своєї нафти з Росії, нарощують переробку і перенаправляють надлишки на експорт. Цьому сприяють кілька чинників:

розширення потужностей переробки нафти;

збільшення вмісту етанолу у паливі для внутрішнього ринку, що звільнило додаткові обсяги для продажу за кордон.

Зростання поставок допоможе задовольнити європейський попит на паливо для опалення взимку та підтримає маржу індійських НПЗ,

– зазначає видання.

Тим часом США звинувачують Індію у тому, що вона скуповує російську нафту за низькими цінами й потім збагачується, перепродуючи перероблене паливо за вищими цінами. Нью-Делі ж запевняє, що її торгівля, мовляв, навпаки стабілізує ринки.

За підрахунками консалтингової компанії Wood Mackenzie, цьогоріч обсяги переробки нафти в Індії зростуть на 130–160 тисяч барелів на день – приблизно до 5,51 мільйона барелів на добу.

Експорт бензину має сягнути рекордної позначки у 400 тисяч барелів на день.

Експорт дизельного пального з Індії також може досягти чотирирічного максимуму цього року – 610-630 тисяч барелів на день.

Зауважимо, що за даними Reuters, Індія стала найбільшим покупцем російської нафти, яка постачається морським шляхом, після того, як у 2022 році Європа почала відмовлятися від неї та запровадили санкції проти Росії за вторгнення в Україну.

Важливо! Євросоюз у своєму 18-му пакеті санкцій проти Росії, ухваленому у липні 2025 року, оголосив, що після шести місяців перехідного періоду припинить імпорт нафтопродуктів, виготовлених із російської нафти. Виняток залишиться чинним для імпорту з Норвегії, Великої Британії, США, Канади та Швейцарії.

Як Індія нарощує закупівлі російської нафти?