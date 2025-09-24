Как вырос экспорт топлива из Индии?
Нефтеперерабатывающие заводы Индии увеличили экспорт бензина и дизельного топлива до самых высоких уровней за последние несколько лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Индийские НПЗ, которые получают около трети своей нефти из России, наращивают переработку и перенаправляют излишки на экспорт. Этому способствуют несколько факторов:
- расширение мощностей переработки нефти;
- увеличение содержания этанола в топливе для внутреннего рынка, что освободило дополнительные объемы для продажи за границу.
Рост поставок поможет удовлетворить европейский спрос на топливо для отопления зимой и поддержит маржу индийских НПЗ,
– отмечает издание.
Между тем США обвиняют Индию в том, что она скупает российскую нефть по низким ценам и затем обогащается, перепродавая переработанное топливо по более высоким ценам. Нью-Дели же уверяет, что ее торговля, мол, наоборот стабилизирует рынки.
По подсчетам консалтинговой компании Wood Mackenzie, в этом году объемы переработки нефти в Индии вырастут на 130–160 тысяч баррелей в день – примерно до 5,51 миллиона баррелей в сутки.
- Экспорт бензина должен достичь рекордной отметки в 400 тысяч баррелей в день.
- Экспорт дизельного топлива из Индии также может достичь четырехлетнего максимума в этом году – 610-630 тысяч баррелей в день.
Заметим, что по данным Reuters, Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти, которая поставляется морским путем, после того, как в 2022 году Европа начала отказываться от нее и ввели санкции против России за вторжение в Украину.
Важно! Евросоюз в своем 18-м пакете санкций против России, принятом в июле 2025 года, объявил, что после шести месяцев переходного периода прекратит импорт нефтепродуктов, изготовленных из российской нефти. Исключение останется в силе для импорта из Норвегии, Великобритании, США, Канады и Швейцарии.
Как Индия наращивает закупки российской нефти?
В августе Дональд Трамп ввел дополнительные тарифы для Индии за покупку российской нефти, доведя общую пошлину на индийские товары до 50%. Однако это решение имело временный эффект: закупки из России ненадолго снизились, но уже впоследствии снова начали расти.
Индия планировала увеличить импорт сырья из России в сентябре на 10–20%, поскольку цены на российскую нефть остаются значительно ниже, чем у других поставщиков. Ожидается, что поставки продолжатся и в ноябре-декабре, хотя объемы могут быть несколько меньшими.
При этом индийское правительство даже не собирается отказываться от импорта российской нефти. Министр финансов Нирмала Ситхараман заявила, что страна будет покупать энергоресурсы, учитывая свои потребности и возможности бюджета и сама будет решать, откуда импортировать нефть.