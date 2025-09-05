Почему Индия будет покупать нефть у России?

Индия будет принимать решение о закупке нефти исходя из своих потребностей, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Economic Times.

Министр финансов Нирмала Ситхараман подтвердила, что Индия продолжит покупать российскую нефть. Она подчеркнула, что финансовая дисциплина и укрепление доверия общественности чрезвычайно важны для экономического прогресса.

Индия продолжит покупать российскую нефть. Мы решаем, что покупать исходя из наших потребностей, и где покупать нефть, мы должны решать сами,

– сказала Ситхараман.

Министерша также более широко высказалась об экономической политике и реформах, отметив важность финансовой дисциплины и укрепление доверия граждан.

Относительно налоговых реформ Ситхараман отметила, что "99% всех товаров и услуг сейчас подпадают под ставку 5% и 18%, за исключением определенных товаров", подчеркнув прогресс в рамках GST.

Что известно об экспорте российской нефти в Индию?