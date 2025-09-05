Почему Индия будет покупать нефть у России?
Индия будет принимать решение о закупке нефти исходя из своих потребностей, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Economic Times.
Министр финансов Нирмала Ситхараман подтвердила, что Индия продолжит покупать российскую нефть. Она подчеркнула, что финансовая дисциплина и укрепление доверия общественности чрезвычайно важны для экономического прогресса.
Индия продолжит покупать российскую нефть. Мы решаем, что покупать исходя из наших потребностей, и где покупать нефть, мы должны решать сами,
– сказала Ситхараман.
Министерша также более широко высказалась об экономической политике и реформах, отметив важность финансовой дисциплины и укрепление доверия граждан.
Относительно налоговых реформ Ситхараман отметила, что "99% всех товаров и услуг сейчас подпадают под ставку 5% и 18%, за исключением определенных товаров", подчеркнув прогресс в рамках GST.
Что известно об экспорте российской нефти в Индию?
- США ввели импортные тарифы в размере 50% на товары из Индии. Причиной стали активные закупки Индией российской нефти. Пошлины, вступившие в силу 27 августа, охватывают более половины всего индийского экспорта в США.
- Несмотря на давление, Индия не только не отказывается от российской нефти, но и планирует увеличить закупки в сентябре на 10-20%. Решения объясняют выгодными ценами из-за скидок от российских производителей.
- Россия снизила цену на нефть Urals для Индии до дисконта в 3-4 доллара за баррель по сравнению с Brent, несмотря на давление США. На прошлой неделе нефть Urals предлагалась со скидкой около 2,50 доллара за баррель, что на 1 доллар выше уровня июля.