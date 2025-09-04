Каким стало решение Канады по нефти из России?

Это было сделано, чтобы усложнить Москве финансирование войны против Украины, пишет 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

Читайте также Снижение ощутимое: сколько стоит 1 баррель нефти на рынке сейчас

Канада усиливает экономическое давление на Россию, давя на один из ее ключевых источников доходов,

– сказал министр финансов страны Франсуа-Филипп Шампань.

То есть сокращая доходы от нефти, Оттава непосредственно ограничивает способность России финансировать незаконную войну в Украине.

В министерстве финансов добавили, что Канада снизила предельную цену на российскую нефть с 60 до 47.6 долларов США за баррель. В частности это уточнение ценового потолка отражает рыночные реалии.

В то же время оно также посылает четкий сигнал: санкции будут оставаться жесткими, направленными и эффективными. Более того, ограничения будут действовать столько, сколько будет необходимо.

Обратите внимание! Снижение ценового потолка согласовали с Евросоюзом и Великобританией.

Что известно о потолке на российскую нефть?

Евросоюз установил новый потолок для российской нефти при принятии 18 пакета санкций против России. Поэтому отныне предельная цена на нее составляет 47,6 доллара. Однако ранее она достигала – 60 долларов.

Более того, сейчас установлен автоматический пересмотр предельной цены на российскую нефть. Стоимость должна быть на 15% ниже рыночной (в расчете за последние 10 недель).

Важно! "Новый потолок" вступил в силу 3 сентября 2025 года. А следующий его пересмотр будет 15 января 2026 года.

Какими будут цены на нефтепродукты?

В то же время для нефтепродуктов предельная цена остается неизменной. Так для тяжелых нефтепродуктов она составит 45 долларов за баррель, а для легких – 100 долларов за баррель.

Что происходит с нефтяной отраслью России?