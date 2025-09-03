Их халатность привела к тому, что в Черное море попало не менее 10 тонн нефтепродуктов, и теперь огромное пятно движется в сторону Крыма, передает 24 Канал.

Что известно о загрязнении нефтепродуктами Черного моря?

После нештатной ситуации из эксплуатации на неопределенный срок вывели одно из трех выносных причальных устройств на морском терминале под Новороссийском.

Масштабы российской халатности поражают, и они продолжают расти.

Еще 30 августа пятно в море было площадью примерно 75 квадратных километров, а утечка нефтепродуктов оценивался минимум в 4 – 5 тонн нефтепродуктов. От этого сразу пострадали птицы, которые после разлива нефти загрязнились мазутом.

По состоянию на 2 сентября цифры загрязнений были уже кардинально другие.

Площадь разлива нефтепродуктов в Черном море в результате утечки вблизи Новороссийска, по последним данным, составляет около 350 квадратных километров. Минимальная оценка объема нефтепродуктов превышает 10 тонн,

– заявили российские специалисты.

Один из них заметил, что в его практике такого масштабного пленочного загрязнения в море еще не наблюдалось.

"При этом пленка остается достаточно толстой для этого типа нефтепродуктов. Это означает, что на данный момент (пятно состоит – 24 Канал) по меньшей мере из 10 тонн нефтепродуктов, оно локализуется западнее Анапы, возможен небольшой выброс на берег севернее Анапы. Пятно движется в сторону Крыма, но пока проходит южнее Керченского пролива", – заявлял он накануне.

А уже 3 сентября до Анапы загрязнение таки дошло. У "Крымском ветре" отмечают, что это опасно для людей.

С людьми будет, как с птицами. Тонкий слой нефтяной пленки останется на коже. Если сразу не принять душ, тщательно не вытереться, ожоги будут. Причем в нефти есть канцерогенные вещества, хоть и меньше, чем в мазуте. Соответственно возрастает вероятность рака кожи,

– рассказал изданию эколог.

В общем основное пятно растянулось минимум на 100 километров вдоль побережья Краснодарского края – от Новороссийска до Таманского полуострова. От него отделилось еще одно пятно, которое и движется в сторону Крыма.

Загрязнение в Черном море / Фото "Крымского ветра"

Между тем российские власти всячески замалчивают и преуменьшают инцидент.

В ВМС Украины также прокомментировали ситуацию.

"Мы со своей стороны можем подтвердить сам факт того, что разлита нефть или нефтепродукты неустановленные на довольно большой площади... Вероятнее всего с какого-то из судов, которые непосредственно осуществляют навигацию в этом районе под контролем Российской Федерации", – сказал спикер ВМС Плетенчук "РБК-Украина".

