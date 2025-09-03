Их халатность привела к тому, что в Черное море попало не менее 10 тонн нефтепродуктов, и теперь огромное пятно движется в сторону Крыма, передает 24 Канал.
Смотрите также Массовое "цветение" моря в Одессе: почему вода зеленая и безопасно ли теперь купаться
Что известно о загрязнении нефтепродуктами Черного моря?
После нештатной ситуации из эксплуатации на неопределенный срок вывели одно из трех выносных причальных устройств на морском терминале под Новороссийском.
Масштабы российской халатности поражают, и они продолжают расти.
Еще 30 августа пятно в море было площадью примерно 75 квадратных километров, а утечка нефтепродуктов оценивался минимум в 4 – 5 тонн нефтепродуктов. От этого сразу пострадали птицы, которые после разлива нефти загрязнились мазутом.
По состоянию на 2 сентября цифры загрязнений были уже кардинально другие.
Площадь разлива нефтепродуктов в Черном море в результате утечки вблизи Новороссийска, по последним данным, составляет около 350 квадратных километров. Минимальная оценка объема нефтепродуктов превышает 10 тонн,
– заявили российские специалисты.
Один из них заметил, что в его практике такого масштабного пленочного загрязнения в море еще не наблюдалось.
"При этом пленка остается достаточно толстой для этого типа нефтепродуктов. Это означает, что на данный момент (пятно состоит – 24 Канал) по меньшей мере из 10 тонн нефтепродуктов, оно локализуется западнее Анапы, возможен небольшой выброс на берег севернее Анапы. Пятно движется в сторону Крыма, но пока проходит южнее Керченского пролива", – заявлял он накануне.
А уже 3 сентября до Анапы загрязнение таки дошло. У "Крымском ветре" отмечают, что это опасно для людей.
С людьми будет, как с птицами. Тонкий слой нефтяной пленки останется на коже. Если сразу не принять душ, тщательно не вытереться, ожоги будут. Причем в нефти есть канцерогенные вещества, хоть и меньше, чем в мазуте. Соответственно возрастает вероятность рака кожи,
– рассказал изданию эколог.
В общем основное пятно растянулось минимум на 100 километров вдоль побережья Краснодарского края – от Новороссийска до Таманского полуострова. От него отделилось еще одно пятно, которое и движется в сторону Крыма.
Загрязнение в Черном море / Фото "Крымского ветра"
Между тем российские власти всячески замалчивают и преуменьшают инцидент.
В ВМС Украины также прокомментировали ситуацию.
"Мы со своей стороны можем подтвердить сам факт того, что разлита нефть или нефтепродукты неустановленные на довольно большой площади... Вероятнее всего с какого-то из судов, которые непосредственно осуществляют навигацию в этом районе под контролем Российской Федерации", – сказал спикер ВМС Плетенчук "РБК-Украина".
Крушение российских танкеров в 2024 году
В декабре 2024 года в Керченском проливе произошел мощный шторм. Из-за него затопило 2 российских танкера "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", которые транспортировали мазут.
Эти танкеры проблемные в использовании. За 30 лет их эксплуатации погибло 1097 человек.
Из-за непогоды в Черное море могло попасть от 2,4 до 8 тысяч тонн мазута. Эти масштабы вызвали масштабную экологическую катастрофу.
Тогда нефтяные выбросы достигли оккупированных территорий Украины, а также Одесской области.