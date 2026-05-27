Что известно о предстоящем соглашении?

Сжиженный газ будут поставлять в Европу с экспортного комплекса в провинции Британская Колумбия на западном побережье страны, пишет Bloomberg.

Газовое соглашение должны подписать канадская компания Ksi Lisims LNG и немецкая SEFE. Это будет первый крупный газовый контракт между Канадой и страной Европы на поставку сжиженного газа.

По условиям соглашения Германия будет покупать до 1 миллиона тонн СПГ ежегодно. Как посчитало издание, это примерно соответствует объему энергии, которого хватило бы для обеспечения электроэнергией Нью-Йорка более чем на месяц

Как отмечают экономисты, эти договоренности станут важным прорывом для обеих стран.

Дело в том, что ранее Канада, которая имеет большие запасы газа, большинство ресурса традиционно экспортировала в США по трубопроводам, ведь не имела необходимой инфраструктуры для экспорта СПГ.

В то же время Германия, как крупнейшая экономика Европы, стремится усилить свою энергетическую безопасность, которая значительно пострадала сначала после начала полномасштабной войны в Украине, а затем – от войны в Иране.

В комментарии Bloomberg министр энергетики Канады Тим Ходжсон объяснил, что сейчас европейские страны активно ищут новые стабильные источники поставок газа вместо российских и ближневосточных.

По его словам, Европа не хочет чрезмерно зависеть от американского газа, в частности, из-за желания диверсифицировать поставки энергоресурсов и торгового напряжения, которое раз за разом возникает с Вашингтоном.

Мы можем стать такой альтернативой. Мы можем быть надежным поставщиком, который не использует энергию как инструмент давления,

– подчеркнул Ходжсон.

Заметьте! Ожидается, что Ходжсон официально объявит о сделке уже на этой неделе. Она станет важным шагом для премьер-министра Канады Марк Карни, который стремится удвоить экспорт газа в страны за пределами США.

Напомним, в конце января 2026 года ЕС окончательно согласовал запрет на импорт российского газа до конца 2027 года. Речь идет как о трубопроводном газе, так и о СПГ. В ЕС объяснили, что таким образом хотят окончательно уменьшить зависимость от России после того, как Москва неоднократно использовала энергоресурсы как инструмент давления на европейский рынок.

Впрочем, ситуацию для Европы осложнила война на Ближнем Востоке. Из-за блокады Ормузского пролива ЕС оказался под угрозой нового энергетического кризиса. Поставщики предупреждают, что запасы газа в Европе могут стать критическими, если перебои с поставками продлятся еще 1 – 3 месяца.

Особенно пострадала Германия. Там прогнозируют что страна может столкнуться с дефицитом газа уже следующей зимой, даже если уровень заполнения хранилищ достигнет установленных 76%. Об этом заявила ассоциация операторов газовых хранилищ INES.