Становится ли Европа более зависимой от США?

Об этом говорится в отчете Института экономики энергетики и финансового анализа (IEEFA), обнародованном в среду, о чем пишет Reuters.

США уже в этом году могут стать крупнейшим поставщиком газа в Европу, если учитывать общие объемы импорта СПГ и трубопроводного газа. Ожидается, что в 2026 году Европа будет получать две трети своего сжиженного природного газа именно из Соединенных Штатов.

Обратите внимание! В прошлом году ЕС импортировал из США 58% всего сжиженного природного газа.

Закупки американского газа растут на фоне постепенного отказа ЕС от российского газа. В частности, ранее в этом году некоторые чиновники ЕС выражали обеспокоенность из-за усиления зависимости от американской энергетики после заявлений президента Дональда Трампа о намерениях взять под контроль Гренландию.

В IEEFA предупредили, что увеличение импорта из США может привести к формированию "новой энергетической зависимости" от одного поставщика.

ЕС также сталкивается с высокими ценами на нефть и газ, вызванными войной с Ираном, из-за значительной зависимости от импортного топлива. IEEFA рекомендует Евросоюзу инвестировать в возобновляемую энергетику и тепловые насосы, чтобы уменьшить зависимость от нестабильных мировых топливных рынков.

Импорт американского СПГ в Европу вырос более чем втрое в период с 2021 по 2025 год. В то же время импорт российского СПГ в ЕС в январе – марте 2026 вырос на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Напомним! В апреле ЕС запретил краткосрочные контракты на российский LNG. Полный запрет на импорт российского сжиженного газа должен вступить в силу в январе 2027 года, а запрет на импорт российского трубопроводного газа – в сентябре 2027 года.

Получает ли еще Европа российский газ?

В частности ЕС получил 91 партию сжиженного природного газа из российского проекта Ямал СПГ. Европа получила газ в период с января по апрель, что составляет 6,69 миллиона тонн. Об этом указывает издание The Independent.

За четыре месяца 2026 года блок заплатил России за газ примерно 3,88 миллиарда евро.

Что происходит в ЕС на фоне энергетического кризиса?

Сейчас Европа активно пополняет истощенные запасы природного газа. Уровень запасов в начале этого года упал до самого низкого показателя с 2022 года. Об этом пишет Bloomberg.

Зависимость ЕС от импорта ископаемого топлива делает регион уязвимым к ценовым шокам,

– говорится в материале.

С начала войны в конце февраля эталонная цена на газ в Европе выросла почти на 50%. Европейская комиссия уже призвала государства-члены начать заполнение газовых хранилищ раньше, чтобы избежать конкуренции за поставки.

Законодательство ЕС позволяет странам отклоняться от цели по заполнению хранилищ до 90% перед отопительным сезоном на 10 процентных пунктов. Дополнительное отклонение на 5 пунктов возможно в случае неблагоприятных рыночных условий.

Что еще стоит знать о ситуации с газом и Ормузским проливом?

Например, Босния подписала соглашение с Хорватией. Соглашение предусматривает строительство трубопровода, что уменьшит зависимость от российского газа.

Но ситуация вызвала недовольство в Европейском Союзе. Сейчас Брюссель сомневается в прозрачности проекта газопровода.

В то же время эксперт Сергей Фурса рассказал, какие будут последствия для мира в результате долгого блокирования Ормузского пролива. В частности, по его мнению, мир должен попрощаться с дешевой нефтью.

Он добавил, что ожидается "удар" по урожаю. А это повлияет на стоимость продуктов. Кроме того, растут цены на бензин, что также негативно влияет на инфляцию.