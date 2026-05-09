Как суда пытаются прорваться через Ормуз?

Дело в том, что суда со сжиженным природным газом (СПГ) снова пытаются пройти через Ормуз, сообщает Financial Times.

Как свидетельствуют данные отслеживания судов, уже несколько смельчаков были замечены в Ормузском проливе, несмотря на постоянную угрозу для танкеров со стороны Ирана:

по меньшей мере два танкера из Абу-Даби, загруженные СПГ, прошли через узкий пролив;

еще два газовоза со сжиженным газом Катара, которые направлялись в Пакистан, приблизились к проливу,однако впоследствии развернулись.

Специалисты говорят, что хотя пока известно только о двух СПГ-танкерах, которые смогли пройти Ормузский пролив, другие суда также могут попытаться повторить их маршрут.

В частности, пока необычно большое количество кораблей в Персидском заливе на длительное время выключила транспондеры, которые позволяют отслеживать их местонахождение.

Например, те два танкера из Абу-Даби, вероятно, скрыли свое местонахождение во время прохождения Ормуза.

Пока еще рано делать выводы, ведь речь идет лишь о нескольких грузах. Похоже, отключение данных позиционирования на длительное время позволило некоторым СПГ-танкерам пройти Ормузский пролив незамеченными для иранских властей,

– отметил аналитик исследовательской компании Wood Mackenzie Фрейзер Карсон.

Впрочем, по словам исследователя, такие рискованные решения танкеров могут лишь временно помочь рынкам, которые срочно нуждаются в газе. Однако отключение транспондеров не может быть долгосрочным решением, ведь это опасно для судов.

Заметьте! Однако корабли продолжают рисковать. Спутниковые снимки, которые собрала аналитическая компания Windward, свидетельствуют, что 7 мая по меньшей мере 9 торговых судов, вероятно, прошли Ормуз с выключенными системами, которые передают координаты судов во избежание столкновений.

Кто больше всего ждет возобновления поставок СПГ?

Восстановление судоходства через пролив особенно важно для Пакистана. Он обычно зависит от Катара почти во всех своих поставках СПГ.

Внезапное прекращение импорта катарского газа после обострения конфликта на Ближнем Востоке в конце февраля сразу больно ударило по стране. Ведь именно голубое топливо обеспечивает до четверти производства электроэнергии в Пакистане.

В итоге без газа начались массовые отключения электричества. В некоторых районах люди находятся без света до 14 часов, в основном в сельской местности, пишет Bloomberg.

Довольно серьезно пострадала и промышленность, как рассказал президент Федерации торгово-промышленных палат Пакистана Атиф Икрам Шейх.

Промышленность столкнется с примерно восьмичасовыми перебоями с электроснабжением. Это повлияет как на экспорт, так и на местное производство,

– предупредил Шейх.

Пока же Пакистан в четверг отменил планы покупки двух партий СПГ на спотовом рынке. По словам представителей министерства нефти, Исламабад ожидает, что поставки из Катара через Ормуз вскоре возобновятся.

И хотя проход двух судов оказался неудачным, власти страны сохраняют оптимизм относительно скорого возобновления поставок из Катара, говорят чиновники.

Важно! Сейчас именно Пакистан прилагает усилия в посредничестве между США и Ираном для завершения войны и уже передал проекты предложений между Вашингтоном и Тегераном.

Почему восстановление судоходства так важно?

До войны через Ормузский пролив проходила пятая часть всех мировых поставок газа и нефти. После начала конфликта Иран заблокировал этот морской путь, что вызвало шок на энергетических рынках.

К тому же катарский комплекс по производству сжиженного природного газа в Рас-Лаффане до недавнего времени обеспечивал почти пятую часть глобального экспорта СПГ. Впрочем, в марте предприятие получило серьезные повреждения в результате обстрелов.

Это существенно ударило по международным поставкам и усилило дефицит сжиженного газа на мировом рынке. Из-за этого страны-импортеры были вынуждены искать альтернативные источники поставок. По словам Катара, полное восстановление инфраструктуры и возвращение к стабильной торговле может занять около пяти лет.

Цены на газ стремительно взлетели по всему миру. А в Европе, по подсчетам, они быстро подскочили на 70%. Это при том, что запасы газа в хранилищах сократились всего до 30% из-за холодной зимы.