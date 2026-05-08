Война вокруг Ирана повлияла на мировой агрорынок

Индекс мировых цен на продовольствие, который рассчитывает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO), в апреле вырос на 1,6% по сравнению с мартом, сообщает Bloomberg. В годовом измерении показатель превысил прошлогодний уровень на 2,5%.

Смотрите также Цены на гречку взлетели почти вдвое: что будет дальше

Основными драйверами подорожания стали растительные масла, зерновые культуры и мясо. Аналитики объясняют такую тенденцию затяжной войной вокруг Ирана, которая существенно повлияла на глобальные логистические цепи.

Из-за фактического блокирования Ормузского пролива усложнились поставки критически важных ресурсов для аграрного сектора – в частности дизельного топлива и удобрений. Это сразу сказалось на стоимости аграрной продукции.

В апреле индекс растительных масел вырос сразу на 5,9% и достиг самого высокого уровня с июля 2022 года. В FAO отмечают, что дополнительное давление на рынок создает рост спроса на биотопливо на фоне высоких нефтяных цен.

Зерновые и мясо также продолжают дорожать

Индекс цен на зерновые в апреле поднялся на 0,8%. На рынке усилились опасения относительно возможного сокращения посевов пшеницы в 2026 году. Часть фермеров рассматривает возможность перехода на культуры, которые требуют меньше удобрений, ведь их стоимость существенно возросла.

Дополнительное влияние имеют погодные риски и опасения относительно будущих урожаев. Некоторые крупные европейские производители уже сигнализируют о возможном сокращении производства кукурузы из-за подорожания ресурсов.

В то же время индекс цен на мясо достиг рекордного уровня, добавив 1,2% за месяц. Эксперты отмечают, что нынешний рост касается прежде всего стоимости сырья, однако с определенным временным лагом это может повлиять и на розничные цены для потребителей.

Аналитики также обращают внимание, что апрель стал уже третьим месяцем подряд, когда мировой индекс продовольственных цен демонстрирует рост.

Продуктовая корзина меняется: что будет с ценами на продукты в мае?

В Украине в мае ожидается дальнейший рост цен на ряд продуктов, несмотря на слабую покупательную способность. Больше всего могут подорожать молочные продукты и крупы. Не последнюю роль в этом подорожании играет война в Иране.

В мае ожидается дальнейший рост цен на молочные продукты и крупы, в частности на гречку и пшено.

Цены на овощи из борщевого набора выросли, тогда как на мясо произошли колебания цен в зависимости от вида.

На подорожание круп влияют повышение цен на электроэнергию и переработку, рост транспортных расходов, инфляция и сезонное сокращение запасов.