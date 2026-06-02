Что сообщил Петер Мадьяр относительно новых планов правительства Венгрии?

Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр во время совместной с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

Петер Мадьяр отметил, что новое правительство Венгрии сделает все для того, чтобы получать энергию из как можно большего количества различных источников – "будь то газ, или нефть". Он добавил, что подобная политика направлена на развитие энергетической безопасности и экономической целесообразности.

Кроме того, страна планирует активизировать экономическое сотрудничество с Германией. Будапешт хочет устранить факторы, которые сдерживали приход инвесторов в Венгрию.

Заметьте! Одним из приоритетов нового правительства станет борьба с коррупцией и восстановление независимости государственных институтов.

Петер Мадьяр Премьер-министр Венгрии Сообщил федеральному канцлеру, что очень важным внешнеполитическим приоритетом, кроме Европейского Союза и НАТО, является Вышеградская четверка, сотрудничество в этом формате. Мы хотим укрепить это сотрудничество. И основой этого было укрепление польско-венгерских отношений.

Мадьяр также анонсировал проведение саммита стран Вышеградской четверки в Будапеште 23 июля. Приглашение уже приняли польский премьер-министр, Дональд Туск, чешский премьер-министр Андрей Бабиш и Роберт Фицо, который является словацким премьер-министром – все они приняли мое приглашение.

В дальнейшем венгерский политик планирует предложить расширить это вышеградское сотрудничество и пригласить за стол переговоров:

Австрию;

Германию;

Хорватию;

Словению;

Румынию.

Это означает сотрудничество в инфраструктуре, экономике и культуре,

– объяснил премьер.

Важный факт: Петер Мадьяр добавил, что его правительство не будет использовать право вето в ЕС без крайней необходимости. По его мнению, применять вето следует только тогда, когда речь идет действительно о национальных интересах, суверенитете, и "когда больше нет возможности для переговоров".

В Венгрии сейчас активно продвигают идею "налога на богатство". В частности, Венгрия может стать первой действующей страной – членом Европейского союза, которая введёт подобный налог с 1980-х годов. За время пребывания Виктора Орбана на посту премьер-министра многие венгры стали богаче или значительно увеличили своё состояние.

В то же время Венгрия пока не планирует предоставлять Украине военную помощь. Кроме поставок оружия, страна также не будет направлять своих военнослужащих в Украину.