Об этом заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр во время совместной с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцом пресс-конференции в Берлине во вторник, 2 июня.

Будет ли Венгрия предоставлять оружие для Украины?

Новый премьер Венгрии добавил, что позиция Будапешта по военной поддержке Украины остается неизменной.

На самом деле сейчас не время менять договоренности. Нам сначала нужно выполнить реальную, конкретную работу. И я хотел бы еще раз четко заявить, что Венгрия не будет отправлять ни солдат, ни оружие в Украину – даже при новом венгерском правительстве,

– заявил он.

Вместе с тем Мадьяр заверил, что Венгрия и в дальнейшем будет оставаться "конструктивным партнером как гордая европейская страна". А также сообщил, что Будапешт готов участвовать в решении ключевых вопросов Евросоюза, в частности по долгосрочному бюджету, миграционной политики, конкуренции и внешнеполитических вопросов.

На каком этапе сейчас переговоры Украины и Венгрии?

2 июня премьер-министр Венгрии заявил, что технические переговоры Украины и Венгрии могут завершиться уже на этой неделе.

Кроме того, Мадьяр выразил готовность к встрече с Владимиром Зеленским при условии достижения договоренностей по вопросу национальных меньшинств. Он также отметил, что переговоры с Украиной в этом направлении пока демонстрируют положительную динамику.

Премьер Венгрии добавил, что он "очень оптимистично настроен", что "удастся закрыть эту тему с Украиной, которая уже десять лет является несколько сложной".