Как будет работать налог на богатство

Поэтому Венгрия может стать первой из нынешних стран-членов ЕС, которая введет новый подобный налог с 1980-х годов. В деталях разбирался The Guardian.

Сейчас о нововведении известно немного, однако министр финансов Андраш Карман пообещал представить подробности до 5 июня.

Ранее в программе партии "Тиса" говорилось о 1% налога в год для граждан, чьи активы составляют более 1 миллиарда форинтов. Однако платить якобы придется только за часть, превышающую этот порог. В расчет планируют включить недвижимость, доли в компаниях, активы за рубежом, а также яхты, частные самолеты, картины и спортивные автомобили.

Кроме того, чтобы исключить уклонение от налогообложения, будут учитывать даже имущество, оформленное на супругов и детей.

Предложенный "Тисой" налог на богатство – это способ вернуть государственные средства в государственную казну,

– отметил политический экономист и преподаватель Университета Западной Венгрии Золтан Погаца.

По его мнению, страна нуждается в реформе по двум причинам: нынешний уровень налогообложения больших состояний остается слишком низким, а введение нового сбора будет способствовать большей прозрачности.

Почему возмущены "олигархи Орбана"

Проанализировав состояние 50 самых богатых венгров по рейтингу Forbes, эксперт пришел к выводу, что 38 из них или стали богатыми во времена правления Орбана благодаря участию в государственных тендерах, или существенно приумножили свои капиталы, пользуясь преимуществами сотрудничества с государством в этот период.

Многие из них занимают ключевые должности в сферах СМИ, энергетики, строительства, банковского дела и недвижимости, став бенефициарами Системы национального сотрудничества (NER), где политическая лояльность вознаграждалась экономическими возможностями.

Интересно! Среди самых богатых людей Венгрии ведущие места занимают бизнесмены, которых связывают с системой власти Орбана. Рейтинг Forbes возглавляет Льоринц Месарош с состоянием около 5 миллиардов долларов – бывший газовик из родного городка экс-премьера. В список также входит зять Орбана Иштван Тиборц, чьи активы оцениваются в 245 миллионов долларов.

Однако идея введения так называемого налога на богатство уже столкнулась с критикой. Оппоненты реформы считают, что она может поставить венгерский бизнес в менее выгодное положение – по сравнению с компаниями, принадлежащими иностранным владельцам.

Также дискуссии вызывает предложенный порог в 1 миллиард форинтов. По мнению критиков, из-за этого под действие сбора попадут не только чрезвычайно богатые люди, но и владельцы двух объектов недвижимости или небольших и средних компаний.

Напомним, ранее Мадьяр также обещал отменить щедрые налоговые льготы для автомобильной и аккумуляторной отраслей, которые до сих пор имели привилегированный статус, и экономить бюджетные средства благодаря сокращению расходов на рекламу в провластных медиа.