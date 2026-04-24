Венгерская экономика ждет завершения правления Орбана. Однако судьба самого Тиборци остается неизвестной, об этом сообщает Bloomberg.

Что известно о прибыли Иштвана Тиборца?

Фонд управления активами в компаниях Equilor, частично принадлежащий зятю премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, получил прибыль от ставок на финансовом рынке. Хотя структура управления фондами непрозрачна, он медиа, считают, что он принадлежит мужу старшей дочери Орбана – Рахель.

Аттила Сабо, главный инвестиционный директор Equilor AM, в интервью после выборов в своем офисе заявил, что в компании ожидали победу партии "Тиса"

Обратите внимание! Журналист из Ирландии Кейлин Робертсон рассказал 24 Каналу, что на выборах 2026 года венгры проголосовали за возвращение к европейскому развитию и уход от российского влияния. Он рассказал, как тысячи людей всех возрастов праздновали отставку Орбана, который 16 лет руководил страной, и завел ее в состояние глубокого упадка и коррупции. Среди присутствующих, по словам журналиста, были те, кто голосовал впервые, а также те, кому 16 и они всю жизнь прожили при режиме Орбана, и были поражены тем, что оказались в "новой" Венгрии.

39-летний муж дочери Орбана Рахель, Иштван Тиборц, стал известным за время правления своего тестя. За 16 лет получил немало активов, среди которых:

Роскошные отели.

Гольф-клуб.

Рестораны.

Страховые компании.

И другие коммерческие объекты.

Forbes называет его 13-м самым богатым человеком Венгрии. Его состояние оценивается почти в 700 миллионов долларов. Тиборц заявлял, что придерживаются всех требований к отчетности и прозрачности.

Однако его неоднократно обвиняли в коррупции. ЕС рекомендовал венгерской прокуратуре начать расследование в 2018 году. Тогда одна из компаний Тиборца выиграла тендер на прокладку уличного освещения, за средства Европейского Союза, несмотря на более высокие цены, чем у конкурентов. Скандал вызвал волну возмущения в Венгрии, однако расследование завершились безрезультатно.

Что известно о планах Мадьяра?

В течение длительного времени бизнес-интересы зятя действующего премьера были мишенью для оппозиции во время избирательной кампании. Будущий премьер-министр Петер Мадяр заявил, что одной из его первых задач станет борьба с незаконным обогащением близкого окружения предшественника.

В прошлом году Тиборц с семьей объявили, что переезжают в США, где дочь Орбана планировала учиться. С момента голосования он не появлялся на публике. Тиборц отвергал обвинения в заработке на поражении тестя.

Комментарий инвестиционного директора Equilor Аттилы Сабо является одним из проявлений надежд крупных венгерских корпораций на изменение курса, после 16 лет правления Орбана. Кандидат на должность министра финансов от Петера Мадьяра провел переговоры с банками, чтобы начать восстановление экономики, пострадавшей при предыдущей администрации.

