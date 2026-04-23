Журналист из Ирландии Кейлин Робертсон рассказал 24 Каналу, что венгры проголосовали за возвращение к европейскому развитию и уход от российского влияния.
Что происходило на улицах Будапешта после поражения Орбана?
Мост в Будапеште заполонили тысячи людей всех возрастов, которые праздновали отставку Орбана. Он 16 лет руководил страной, и завел ее в состояние глубокого упадка и коррупции. Среди присутствующих были те, кто голосовал впервые, а также те, кому 16 и они всю жизнь прожили при режиме Орбана, и были поражены тем, что оказались в "новой" Венгрии.
Крики раздавались всю ночь, фейерверки были везде. Молодежь и пожилые люди праздновали вместе. Одна женщина прыгала и обнимала всех. Атмосфера напомнила мне то, что я видел в Сирии после падения режима Башара Асада. Один человек сказал, что снова может называть себя венгром заграницей, потому что нет больше лидера-автократа, который тянул страну в сторону Кремля,
– рассказал Робертсон.
Некоторые из участников празднований говорил, что голосовал впервые за долгое время. Многие люди приехали в Будапешт накануне на масштабный концерт-протест против коррупции и всего, что произошло с Венгрией.
"На сцену вышел военный в форме и сказал, что, возможно, это его последнее выступление в этой форме, но он стоял на защите страны, свободы и демократии и служил свободе. Толпа взорвалась эмоциями. Венгрия получила то, чего хотела – проголосовала за возвращение к свободе", – подчеркнул Робертсон.
Обратите внимание! Новое правительство Венгрии под руководством Петера Мадьяра планирует уменьшить налоги для работников с низким доходом и нормализовать отношения с банками, которые были напряженными при правлении Орбана. Однако экономисты спрашивают, как правительство будет финансировать эти реформы, учитывая большой бюджетный дефицит.
Что еще известно о ситуации в Венгрии?
- Глава МИД и торговли Венгрии Петер Сийярто отверг обвинения в том, что действовал в интересах России, и назвал обвинения в измене серьезными. В то же время его считают одним из ключевых проводников пророссийского курса венгерского правительства.
- Также политик заявил, что поражение Виктора Орбана на выборах связано с вмешательством со стороны Украины.
- Петер Мадьяр намерен усилить сотрудничество с Австрией и другими государствами Центральной Европы, делая акцент на общем историческом наследии и экономических связях.