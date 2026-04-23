Конец эпохи Орбана: новое правительство Мадьяра возьмется за налоги и банки

Что планирует будущее правительство Петера?

Об этом рассказал Иштван Капитани, который после прихода к власти партии "Тиса" будет отвечать за экономику и энергетику, пишет Bloomberg.

Смотрите также Зеленский рассказал о возможной встрече с Мадьяром и ожиданиях от новой власти Венгрии

По его словам, одним из первых шагов станет снижение налога на доходы для венгров с минимальной зарплатой до 9%. Сейчас в Венгрии действует единая для всех ставка налога на прибыль на уровне 15%.

Партия "Тиса" после победы на выборах заявляет, что стремится улучшить экономическую политику нового правительства, чтобы она была более предсказуемой, и снизить инфляцию.

Мы также сделаем налоговую систему более справедливой,

– подчеркнул Капитани.

К тому же команда будущего премьера Мадьяра обещает сделать страну более привлекательной для инвестиций после периода нестабильности времен Орбана.

Особое внимание новое правительство хочет уделить банковской сфере. Кандидат на должность министра финансов Андраш Карман уже провел переговоры с Венгерской банковской ассоциацией.

Правительство "Тиса" рассматривает банковский сектор как партнера. Цель заключается в создании стабильной среды для развития финансовой системы,

– написал Карман в соцсетях.

Заметьте! В то же время экономистов интересует, как именно правительство Петера Мадьяра планирует финансировать эти изменения, учитывая значительный дефицит бюджета, который достанется ему после правления Орбана.

Где Мадьяр хочет взять деньги для Венгрии?

Сейчас будущий премьер-министр Венгрии стремится как можно быстрее заключить масштабное соглашение с Евросоюзом, чтобы перезагрузить отношения, испорченные Орбаном, пишет Politico.

Главная цель Мадьяра – разблокировать примерно 18 миллиардов евро из фондов Евросоюза, которые заморозили из-за проблем с демократией в Венгрии.

В придачу он хочет: