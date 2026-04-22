Об этом Владимир Зеленский сообщил во время общения с журналистами, передает 24 Канал.
Что известно о заявлении Зеленского?
Глава государства 22 апреля заявил, что готов встретиться с Мадьяром. Зеленский отметил, что надеется на конструктивность от венгерской позиции.
Мы (Украина – 24 Канал) также будем демонстрировать шаги на встречу. Мы соседи, поэтому мы должны жить точно в мире,
– заявил Зеленский.
Президент Украины отметил, что встреча может состояться в любой момент и добавил, что у нового премьер-министра есть много вопросов по формированию правительства и ЕС.
Последние новости об отношениях Украины и Венгрии
Венгрия и Словакия поддержат предоставление Украине кредита от ЕС, если поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба" будут возобновлены.
Глава европейской дипломатии Кая Каллас ожидает положительного решения по займу на 90 миллиардов евро для Украины в течение следующих 24 часов.
Петер Мадьяр заявил, что обсудит возвращение заблокированных активов Ощадбанка только после вступления в должность. Он выразил сомнения относительно обстоятельств инцидента и обещал сосредоточиться на более важных вопросах после назначения.