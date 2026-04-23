Об этом министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил в интервью венгерскому порталу Telex.

Смотрите также Журналисты нашли "пропавшего" после выборов в Венгрии Петера Сийярто

Почему Орбан проиграл выборы в Венгрии?

Сийярто отметил, что результаты выборов в Венгрии якобы соответствуют политическим ожиданиям Владимира Зеленского, а часть украинцев, говорит, была заинтересована в поражении партии Орбана "Фидес".

Также он выразил обеспокоенность относительно возможного втягивания Венгрии в российско-украинскую войну и общего курса на "эпоху войны".

В то же время Сийярто таки осудил агрессию России на Украину и подчеркнул, что сейчас нужно как можно быстрее положить конец войне.

Как Сийярто прокомментировал связь Венгрии с Россией?

Министр опроверг обвинения в том, что он или премьер Виктор Орбан имеют пророссийскую позицию или зависимость от Москвы.

Также он отметил, что никогда не передавал России любую секретную информацию, несмотря на предыдущие сообщения об обмене конфиденциальными документами ЕС с российским МИД.

Важно! Напомним, СМИ опубликовали ряд так называемых "пленок Сийярто" – записей разговоров венгерского дипломата со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. В разговорах стороны обсуждали стратегию блокирования вступления Украины в ЕС, снятия европейских санкций с некоторых влиятельных российских лиц, вроде бизнесменов или их родственников. Кроме того, стало известно, что министр МИД Венгрии звонил отчитываться Лаврову прямо посреди заседаний ЕС.

Кроме того, Сийярто предположил, что отсутствие ударов России по регионам Украины с венгерским населением могло быть связано с "нормальными" отношениями между Будапештом и Москвой.

Где почти две недели находился Сийярто?