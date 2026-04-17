Журналистам Telex удалось "поймать" министра утром 16 апреля в городе Дунакесе. Тот как раз занимался спортом – делал пробежку.

Куда делся Петер Сийярто после поражения Орбана?

На вопрос об "исчезновении" Сиятро ответил, что он никуда не исчез, это, мол, только так кажется.

Петер Сийярто на пробежке в Дунакесе / Фото Telex

Справка: Дунакеси – это город возле Дуная в агломерации Будапешта.

Издание отмечает, что Сийярто вместе с Виктором Орбаном и Яношем Лазаром был одной из трех ключевых фигур избирательной кампании "Фидес". Несмотря на это, в 12 апреля вечером он не появился на мероприятии по ожиданию результатов и не стоял за спиной Орбана на сцене.

После выборов он также ничего не публиковал в соцсетях, только изменил обложку профиля на изображение венгерского флага.

Впоследствии в понедельник, 13 апреля, его сфотографировали у здания Министерства иностранных дел и внешней торговли, что подтвердило его пребывание в Венгрии.

Также в понедельник во время первой международной пресс-конференции лидера оппозиции Петера Мадьяра его сотрудник сообщил, что Сийярто утром вместе с коллегами уничтожал документы, связанные с санкционными материалами, в министерстве.

Обратите внимание! Будущий министр МИД Анита Орбан заявила, что уничтожение документов и удаление данных из электронных систем недопустимо. Она призвала Сийярто и его коллег немедленно это прекратить.

В то же время в распоряжении Telex появилось видео, на котором якобы видно уничтожение документов в комнатах 523 и 524 Министерства иностранных дел и внешней торговли.

По данным издания, там присутствовали Петер Сийярто, политический директор министерства Генриетта Балайти и государственный секретарь по вопросам администрации Эстер Джарматы.

МИД в ответ на запрос Telex назвал это нонсенсом и возмутительной выдумкой, заявив, что такого видео не существует, поскольку Сийярто и Джарматы никогда не находились в тех кабинетах.

Что известно о связях Сийярто с россиянами?