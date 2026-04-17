Журналистам Telex удалось "поймать" министра утром 16 апреля в городе Дунакесе. Тот как раз занимался спортом – делал пробежку.
Куда делся Петер Сийярто после поражения Орбана?
На вопрос об "исчезновении" Сиятро ответил, что он никуда не исчез, это, мол, только так кажется.
Петер Сийярто на пробежке в Дунакесе / Фото Telex
Справка: Дунакеси – это город возле Дуная в агломерации Будапешта.
Издание отмечает, что Сийярто вместе с Виктором Орбаном и Яношем Лазаром был одной из трех ключевых фигур избирательной кампании "Фидес". Несмотря на это, в 12 апреля вечером он не появился на мероприятии по ожиданию результатов и не стоял за спиной Орбана на сцене.
После выборов он также ничего не публиковал в соцсетях, только изменил обложку профиля на изображение венгерского флага.
Впоследствии в понедельник, 13 апреля, его сфотографировали у здания Министерства иностранных дел и внешней торговли, что подтвердило его пребывание в Венгрии.
Также в понедельник во время первой международной пресс-конференции лидера оппозиции Петера Мадьяра его сотрудник сообщил, что Сийярто утром вместе с коллегами уничтожал документы, связанные с санкционными материалами, в министерстве.
Обратите внимание! Будущий министр МИД Анита Орбан заявила, что уничтожение документов и удаление данных из электронных систем недопустимо. Она призвала Сийярто и его коллег немедленно это прекратить.
В то же время в распоряжении Telex появилось видео, на котором якобы видно уничтожение документов в комнатах 523 и 524 Министерства иностранных дел и внешней торговли.
По данным издания, там присутствовали Петер Сийярто, политический директор министерства Генриетта Балайти и государственный секретарь по вопросам администрации Эстер Джарматы.
МИД в ответ на запрос Telex назвал это нонсенсом и возмутительной выдумкой, заявив, что такого видео не существует, поскольку Сийярто и Джарматы никогда не находились в тех кабинетах.
Что известно о связях Сийярто с россиянами?
Незадолго до парламентских выборов появилось несколько публикаций, которые раскрывают связь Виктора Орбана и его сторонников с Кремлем. В частности, по данным СМИ, Петер Сийярто просто в перерывах между встречами ЕС звонил Лаврову и предоставлял "живые доклады" о том, что говорили союзники – главе МИД России.
Также СМИ обнародовали записи телефонных разговоров между Сергеем Лавровым и Петером Сийярто. Они могут свидетельствовать о возможной утечке закрытой информации из ЕС в Москву. Согласно стенограммам, Лавров обратился к Сийярто с просьбой помочь исключить из санкционного списка ЕС сестру российского олигарха Алишера Усманова. Сийярто ответил, что Венгрия вместе со Словакией подаст соответствующее предложение в ЕС и попытается добиться ее исключения из санкционного списка.
Также в разговоре Сийярто вспомнил о визите в штаб-квартиру "Газпрома" и заявил Лаврову: "Я всегда к вашим услугам".
Через несколько месяцев после этих событий сестру Усманова действительно исключили из списка санкций ЕС. Журналисты и европейские источники отмечают, что Венгрия и Словакия неоднократно пытались добиться снятия санкций с отдельных российских лиц, иногда без юридических оснований, а по политическим мотивам.
У новых обнародованных записях глава МИД Венгрии Петер Сийярто обсуждал с Сергеем Лавровым вопрос вступления Украины в ЕС, санкции против России и международные встречи на высшем уровне. В частности, 2 июля 2024 года, в день визита Виктора Орбана в Киев, Сийярто позвонил Лаврову, чтобы сообщить о событии. Тот интересовался договоренностями о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС и попросил прислать соответствующий документ, который венгерский министр пообещал передать через посольство.
Также в разговоре 17 июня Сийярто заявил о готовности поддерживать Россию в вопросе так называемых прав русского меньшинства в Украине, которое Москва использует как один из политических аргументов.
Кроме того, он обсуждал с Лавровым позицию Венгрии относительно переговоров с ЕС и санкционной политики, а российский министр отмечал, что требования Кремля могут влиять на процесс вступления Украины в Евросоюз.
Отдельно Сийярто интересовался итогами встречи США и России на Аляске, в частности тем, как она прошла и были ли изменения в отношениях между сторонами. Лавров заверил его, что ситуация была спокойной, и с иронией прокомментировал тему американской кухни.
Журналисты также обратили внимание на дружественный тон разговоров: стороны обращались друг к другу как "друзья" и завершали звонки взаимными заверениями в готовности помогать.