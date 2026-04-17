Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок объяснил 24 Каналу, что Венгрия зависит от дешевой российской нефти, но и не готова отказаться от поддержки ЕС.

Станет ли новое правительство Венгрии менее зависимым от России?

Петер Мадьяр намекает, что разблокирование кредита для Украины – это ответственность Виктора Орбана. В то же время он условно связывает кредит с восстановлением нефтепровода "Дружба". По мнению эксперта, это показывает его нежелание брать на себя сложные решения.

Не стоит ожидать, что новый премьер будет суперпроевропейским. Трамп сказал, что Мадьяр "классный парень" и они будут ладить. Россияне пока не спешат высказываться, они подходят к этому прагматично – для Венгрии важны дешевые нефть и газ,

– сказал Клочок.

Относительно диверсификации энергоснабжения, то ожидать прорыва со стороны Мадьяра не стоит. Он, вероятно, не будет откровенно пророссийским, как Орбан. Но его можно сравнить с премьерами Чехии и Словакии, которые являются скорее социалистами, которые не понимают угроз, которые надвигаются.

Вместе с тем Мадьяр не может отказаться от сотрудничества с ЕС, потому что на кону 35 миллиардов евро кредита для венгерской экономики. Экономика страны нуждается в этих средствах. Однако ЕС выдвинул ряд условий для их получения, которые, хотя и кажутся серьезными, на самом деле вполне реальны для выполнения.

"Это не только кредит, но и дотационные деньги, которые не нужно возвращать. Интересно, что условия об усилении сотрудничества с ЕС и соглашение с прокуратурой по коррупционным делам могут приблизить Мадьяра к Европе и уменьшить проблемы для союза. 28 миллиардов евро растянули компании близкие к Орбану, и это шанс для Мадьяра выполнить предвыборное обещание о борьбе с коррупцией", – объяснил Клочок.

По словам аналитика, однозначно нельзя говорить, что Мадьяр не будет контактировать с Россией, но вряд ли представители его правительства будут звонить Сергею Лаврову и сливать информацию, как их предшественники.

Обратите внимание! После поражения Виктора Орбана на парламентских выборах, в здании МИД Венгрии Петер Сирято мог уничтожить документы о сотрудничестве с россиянами. Об этом на пресс-конференции сообщил Петер Мадьяр. По его словам, министр закрылся в кабинете и вместе с сотрудниками уничтожал документы о снятии санкций с определенных россиян.

