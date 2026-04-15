Об этом пишет BBC News Украина.
Интересно Мадьяр застал Орбана в собственной резиденции: чем занимался действующий премьер-министр
Когда Мадьяр официально станет премьером Венгрии?
По словам Петера Мадьяра, официальные результаты выборов объявят 4 мая, а первое заседание нового парламента может состояться уже 6 или 7 мая.
Президент сообщил мне, что на первом заседании нового парламента он предложит мне занять должность премьер-министра и сформировать правительство – как лидеру партии, получившей наибольшее количество голосов,
– заявил Мадьяр.
Политик также отметил, что президент пообещал способствовать ускорению процесса.
"Президент согласился сделать все от него зависящее, чтобы ускорить процесс созыва первого заседания новой Национальной ассамблеи", – рассказал лидер "Тисы".
В то же время Мадьяр добавил, что призвал Шуйока уйти в отставку.
Я еще раз сказал ему, что, по моему мнению и по мнению венгерского народа, он недостоин олицетворять единство венгерской нации и неспособен обеспечить соблюдение закона,
– отметил будущий венгерский премьер.
Что Мадьяр заявил о венгерских государственных СМИ?
После победы политик резко раскритиковал венгерские государственные медиа и заявил о намерении изменить их работу. По его словам, значительная часть СМИ находится под влиянием союзников Виктора Орбана.
"Каждый венгр заслуживает того, чтобы общественные СМИ говорили правду", – подчеркнул Мадьяр.
Политик добавил, что не стремится к мести, несмотря на длительные информационные атаки против него и его семьи. Однако он открыто заявил о намерении приостановить новостное освещение государственных СМИ.
Кстати, советник Офиса Президента Михаил Подоляк озвучил в эфире 24 Канала мнение, что Европа выиграла от результатов выборов в Венгрии. По словам эксперта, Венгрия и Евросоюз могут быстро прийти к консенсусу, и все вопросы будут решены, что очень хорошо, в частности, и для Украины.
Какую политику Петер Мадьяр планирует вести в отношении Украины?
Во время большой пресс-конференции 13 апреля Петер Мадьяр отметил, что готов встретиться с президентом Владимиром Зеленским, чтобы улучшить отношения между Венгрией и Украиной. В то же время он отметил сложные вопросы, которые следует решить, в частности вопрос венгерского меньшинства в Украине.
Петер Мадьяр также заявил, что никто не может диктовать украинцам условия завершения войны. По словам лидера "Тисы", в интересах Венгрии иметь хорошие отношения со всеми соседями.
В то же время Мадьяр сказал, что Венгрия снимет вето на кредит ЕС для Украины в 90 миллиардов евро, когда заработает нефтепровод "Дружба". Политик акцентировал, что не будет препятствовать Киеву получить помощь от Евросоюза.