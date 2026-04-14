Советник Офиса Президента Михаил Подоляк озвучил 24 Каналу мнение, что Европа выиграла от результатов выборов в Венгрии. В частности, победа Мадьяра будет иметь позитив и для Украины.

В чем выиграла Европа?

Михаил Подоляк отметил, что Венгрия считается демократической страной. Однако Виктор Орбан построил практически авторитарную систему, где он единолично принимал решения, имея предохранители в виде конституционного большинства, которое он имел. Таким образом политик закладывал в различные регуляторные органы определенные нюансы, чтобы не отвечать перед Европой.

Интересно, что политолог Игорь Чаленко предположил, продолжит ли Мадьяр риторику Орбана относительно Украины. Однако у них разные подходы к политике. "Фидес" – это популистские национал-консерваторы, а "Тиса" – правоцентристы с небольшими элементами, но либеральной политики относительно экономики и внешних отношений. Поэтому, по его мнению, это дает надежду, что при Мадьяре взаимодействие между Киевом и Будапештом будет более корректным.

После победы партии "Тиса" нужно дать определенное время для формирования. Петер Мадьяр встречается с президентом Венгрии. Будет формироваться новое правительство. Далее будут переговоры с Евросоюзом.

Европа абсолютно точно победила. Они получили еще одну перспективную и мощную страну, которая будет коррелировать свои действия с общими действиями Европы. Это очень важно. То есть не будет злоупотребления правом вето,

– считает советник председателя ОПУ.

По его словам, ЕС будет быстро принимать решения. Венгрия и Евросоюз могут быстро прийти к консенсусу, и все вопросы будут решены. Это очень хорошо, в частности, и для Украины. Европа будет иметь единство. Это важно для позиции по войне в Украине, на Ближнем Востоке.

Россия сначала проиграла Молдову, парламентские выборы и президентские. Затем Румынию – президентские выборы. А сейчас Венгрию. Это фундаментальная трансформация отношения к России. Это будет иметь влияние на другие страны. В частности, на Словакию, на Чехию, на пророссийские группы и так далее,

– подчеркнул чиновник.

