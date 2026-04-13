Однако по мнению политолога Игоря Чаленко, которое он высказал 24 Каналу, это сравнение не совсем справедливое. Потому что у Мадьяра и Орбана есть принципиальное отличие.

Будет ли блокировать Мадьяр помощь Украине?

Чаленко отметил, что несмотря на общее политическое прошлое у Орбана и Мадьяра (он когда-то входил в партию "Фидес" – 24 Канал), их подходы к политике различаются. Если "Фидес" – это популистские национал-консерваторы, то "Тиса" – правоцентристы с небольшими элементами, но либеральной политики в отношении экономики и внешних отношений.

Поэтому нельзя ставить откровенный знак равенства между ними. И это дает определенную надежду, что при Мадьяре взаимодействие между официальными Киевом и Будапештом будет все же корректнее,

– подчеркнул политолог.

В то же время Мадьяра упрекают, что он такой же, как Орбан и не будет соглашаться на предоставление денег и оружия Украине. Однако, по его словам, глава партии "Тиса" говорит о венгерских средствах и венгерском оружии. И было бы странно, если бы после своей победы он отдал бы возможности Орбану укрепиться в статусе главного оппозиционера.

Зачем ему сейчас поднимать Орбана, который настолько низко упал и не может подняться. Наоборот, надо этот процесс максимально затянуть, используя темы, которые монопольно использовал глава "Фидес",

– сказал он.

В то же время политолог спрогнозировал возможное продвижение в вопросах, которые на сегодня наиболее болезненные для Украины. Например, может сдвинуться вопрос о 90 миллиардах еврокредита и по 20 пакету санкций. Также, вероятно, ЕС пойдет на определенные тактические послабления на предложения Мадьяра.

Ему важно получить деньги для Венгрии, которые были заблокированы из-за политики Орбана. Чаленко предположил, что страна может сразу получить часть их, что будет свидетельствовать о нормализации отношений с официальным Брюсселем.

"Что касается нефтепровода "Дружба", по которому Венгрии поставлялись российские энергоресурсы, то Украина сейчас его восстанавливает после российского обстрела. И он будет восстановлен", – отметил Игорь Чаленко.

Обратите внимание! Во время предвыборной гонки в Венгрии ситуация вокруг нефтепровода "Дружба" стала камнем преткновения в отношениях Киева и Будапешта. После российского обстрела по нефтепроводу прекратились поставки нефти Венгрии. После чего Виктор Орбан пригрозил перекрыть газ Украине. Также Будапешт блокировал помощь Украине от ЕС и введение 20 пакета санкций против России пока не восстановит роботу "Дружба".

Также в программе партии "Тиса" говорится о диверсификации энергоснабжения. После ее победы Венгрия продолжит покупать российские энергоносители, но она будет расширять и закупку из других источников. Кроме того, страна, по его мнению, будет обновлять собственную промышленную базу по переработке других марок нефти. Это нужно делать Будапешту, и именно этого, очевидно, не хочет Россия.

