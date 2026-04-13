Проте на думку політолога Ігоря Чаленка, яку він висловив 24 Каналу, це порівняння не зовсім справедливе. Тому що у Мадяра та Орбана є принципова відмінність.

До теми Вирішальні вибори в Угорщині: три сценарії для України та чому Орбана ще зарано списувати

Чи блокуватиме Мадяр допомогу Україні?

Чаленко наголосив, що попри спільне політичне минуле у Орбана і Мадяра (він колись входив до партії "Фідес" – 24 Канал), їхні підходи до політики різняться. Якщо "Фідес" – це популістичні націонал-консерватори, то "Тиса" – правоцентристи з невеликими елементами, але ліберальної політики щодо економіки та зовнішніх відносин.

Тому не можна ставити відвертий знак рівності між ними. І це дає певну надію, що за Мадяра взаємодія між офіційними Києвом та Будапештом буде все ж таки коректнішою,

– підкреслив політолог.

Водночас Мадяру закидають, що він такий самий, як Орбан і не буде погоджуватися на надання грошей і зброї Україні. Однак, за його словами, очільник партії "Тиса" говорить про угорські кошти і угорську зброю. І було б дивно, якби після своєї перемоги він віддав би можливості Орбану укріпитися в статусі головного опозиціонера.

Навіщо йому зараз підіймати Орбана, який настільки низько впав і не може підвестись. Навпаки, треба цей процес максимально затягнути, використовуючи теми, які монопольно використовував глава "Фідес",

– сказав він.

Водночас політолог спрогнозував можливе просування у питаннях, які на сьогодні найбільш болючі для України. Наприклад, може зрушитися питання щодо 90 мільярдів єврокредиту та щодо 20 пакету санкцій. Також, імовірно, ЄС піде на певні тактичні послаблення на пропозиції Мадяра.

Йому важливо отримати гроші для Угорщини, які були заблоковані через політику Орбана. Чаленко припустив, що країна може одразу отримати частину них, що свідчитиме про нормалізацію відносин з офіційним Брюсселем.

"Щодо нафтопроводу "Дружба", по якому Угорщині постачалися російські енергоресурси, то Україна зараз його відновлює після російського обстрілу. І він буде відновлений", – зауважив Ігор Чаленко.

Зверніть увагу! Під час передвиборчих перегонів в Угорщини ситуація довкола нафтопроводу "Дружба" стала каменем спотикання у відносинах Києва та Будапешта. Після російського обстрілу по нафтопроводу припинилося постачання нафти Угорщині. Після чого Віктор Орбан пригрозив перекрити газ Україні. Також Будапешт блокував допомогу Україні від ЄС та запровадження 20 пакету санкцій проти Росії поки не відновить роботу "Дружба".

Також у програмі партії "Тиса" йдеться про диверсифікацію енергопостачання. Після її перемоги Угорщина продовжить купувати російські енергоносії, але вона розширюватиме й закупівлю з інших джерел. Крім того, країна, на його думку, оновлюватиме власну промислову базу щодо переробки інших марок нафти. Це потрібно робити Будапешту, і саме цього, очевидно, не хоче Росія.

Останні заяви Петера Мадяра: що відомо?