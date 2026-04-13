Про це під час пресконференції заявив новообраний прем'єр-міністр Петер Мадяр.
Чи співпрацюватиме Угорщина й надалі із Росією?
Новообраний лідер Угорщини заявив, що прагматична співпраця із Росією продовжуватиметься.
Москва та Пекін з повагою прийняли рішення угорського народу. Вони відкриті до прагматичної співпраці, як і Угорщина, бо географія є географія, і, наприклад, Угорщина та Росія зміняться у правильному напрямку, сподіваюся, найближчим часом,
– наголосив Мадяр.
Крім того, лідер партії "Тиса" зазначив, що Угорщина та Росія залишаються взаємнопов'язаними в енергетичному контексті. Втім, Будапешт й надалі працюватиме над диверсифікацією постачань, не розриваючи наявних зв'язків.
Він наголосив, що країна прагне отримувати нафту максимально вигідно та безпечно.