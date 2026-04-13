Об этом Петер Мадьяр заявил во время пресс-конференции.

Что сказал Мадьяр о войне в Украине?

Петер Мадьяр отметил, что в интересах Венгрии иметь хорошие отношения со всеми соседями.

Поэтому будущий венгерский премьер готов встретиться с президентом Владимиром Зеленским. Например, это может произойти на полях Европейского совета.

Также Мадьяр высказался об окончании войны в Украине.

Никто не может говорить украинцам, на каких условиях их надо завершать войну,

– сказал Мадьяр.

Политик также отметил, что Венгрия окружена венграми. Он признал, что в Украине живет много венгров и расположены исторические города с венграми, поэтому в первоочередных интересах – урегулировать спорные вопросы.

По словам Мадьяра, он также хотел бы урегулировать вопрос о языковом законе, который касается интересов венгерского меньшинства в Украине.

"Это не такая уж большая просьба – чтобы венгры, которые там живут, могли пользоваться своим родным языком", – заявил лидер партии "Тиса".