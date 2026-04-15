Будущий премьер-министр поделился записью, на которую попал его предшественник, в собственных соцсетях.

Смотрите также Может пойти в большой плюс Мадьяру: политолог сказал, как Украине наладить отношения с Венгрией

Чем занимался Орбан?

Петер Мадьяр выложил в соцсети сообщение с видео, на котором Виктор Орбан прогуливается по террасе и что-то читает.

Жизнь – величайший режиссер. Пока президент республики щеголял своим кабинетом, из которого он вскоре уйдет, я заметил на следующем этаже премьер-министра, уходящего в отставку,

– написал Мадьяр.

Также он иронично повторил известный мем с Мартином Скорсезе "Absolute cinema" и задал подписчикам вопрос, что именно читает Орбан. Среди вариантов были:

а) свою прощальную речь.

б) Национальный спорт.

в) сегодняшнее заявление президента США Дональда Трампа.

Уже вскоре Петер Мадьяр возглавит правительство Венгрии. Более того, его партия "Тиса" смогла получить абсолютное большинство, набрав 2/3 голосов избирателей. После того, как поражение "Фидес" стало очевидным – Орбан поздравил нового премьер-министра с победой.

Что известно о новом премьер-министре Венгрии?