Будущий премьер-министр поделился записью, на которую попал его предшественник, в собственных соцсетях.
Чем занимался Орбан?
Петер Мадьяр выложил в соцсети сообщение с видео, на котором Виктор Орбан прогуливается по террасе и что-то читает.
Жизнь – величайший режиссер. Пока президент республики щеголял своим кабинетом, из которого он вскоре уйдет, я заметил на следующем этаже премьер-министра, уходящего в отставку,
– написал Мадьяр.
Также он иронично повторил известный мем с Мартином Скорсезе "Absolute cinema" и задал подписчикам вопрос, что именно читает Орбан. Среди вариантов были:
- а) свою прощальную речь.
- б) Национальный спорт.
- в) сегодняшнее заявление президента США Дональда Трампа.
Уже вскоре Петер Мадьяр возглавит правительство Венгрии. Более того, его партия "Тиса" смогла получить абсолютное большинство, набрав 2/3 голосов избирателей. После того, как поражение "Фидес" стало очевидным – Орбан поздравил нового премьер-министра с победой.
Что известно о новом премьер-министре Венгрии?
Эксперты считают, что будущий премьер может говорить с Брюсселем мягче чем Орбан. Однако это может не изменить политической линии Венгрии.
Мадьяр назвал главное условие снятия вето на финансирование Украины. Венгрия разблокирует кредит в 90 миллиардов евро, как только заработает нефтепровод "Дружба".
Также Мадьяр заявил, что Венгрия не может отказаться от российской нефти. Он сказал, что поставки по нефтепроводу "Дружба" имеет для его страны чрезвычайно важное значение.