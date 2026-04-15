Майбутній прем'єр-міністр поділився записом, на який потрапив його попередник, у власних соцмережах.
Чим займався Орбан?
Петер Мадяр виклав у соцмережі допис із відео, на якому Віктор Орбан прогулюється по терасі та щось читає.
Життя – найвеличніший режисер. Поки президент республіки хизувався своїм кабінетом, з якого він незабаром піде, я помітив на наступному поверсі прем'єр-міністра, що йде у відставку,
– написав Мадяр.
Також він іронічно повторив відомий мем з Мартіном Скорсезе "Absolute cinema" і задав підписникам питання, що саме читає Орбан. Серед варіантів були:
- а) свою прощальну промову.
- б) Національний спорт.
- в) сьогоднішню заяву президента США Дональда Трампа.
Вже незабаром Петер Мадяр очолить уряд Угорщини. Більш того, його партія "Тиса" змогла отримати абсолютну більшість, набравши 2/3 голосів виборців. Після того, як поразка "Фідес" стала очевидною – Орбан привітав нового прем'єр-міністра з перемогою.
Що відомо про нового прем'єр-міністра Угорщини?
Експерти вважають, що майбутній прем'єр може говорити з Брюсселем м'якше за Орбана. Проте це може не змінити політичної лінії Угорщини.
Мадяр назвав головну умову зняття вето на фінансування України. Угорщина розблокує кредит в 90 мільярдів євро, як тільки запрацює нафтопровід "Дружба".
Також Мадяр заявив, що Угорщина не може відмовитись від російської нафти. Він сказав, що постачання нафтопроводом "Дружба" має для його країни надзвичайно важливе значення.