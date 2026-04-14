Таку думку у розмові з 24 Каналом висловив політолог Ігор Рейтерович, наголосивши, що зустріч Зеленського та Мадяра матиме дуже велике значення. На його думку, Україні та новій угорській владі вкрай потрібно почати будувати відносини з чистого аркуша.

Чим можуть бути корисні одна одній Україна та Угорщина?

Рейтерович зазначив, що Україна та Угорщина об'єднуються, зокрема певними історичними зв'язками. Також в Україні є достатньо велика угорська громада, і саме її представники пояснювали Віктору Орбану, що в нашій країні немає жодних принижень прав угорців.

Цей фактор треба використати. Навіть почати розмову з того, чи є у нової влади Угорщини питання щодо угорської громади в Україні, адже Київ готовий розглянути їх у межах свого законодавства. А щодо усього іншого – потрібно домовлятися заново,

– відзначив політолог.

Дві країни, на його думку, можуть бути корисними одна одній, зокрема з економічного та культурного поглядів, а також щодо транзиту. Наприклад, Румунія скористалася транзитним потенціалом і побудувала кілька автошляхів, які ведуть від України, і заробляє на цьому. Мадяр може теж на цьому зосередити увагу.

Важливо! Володимир Зеленський сказав, що, як тільки Петер Мадяр буде готовий, він зустрінеться з ним. Президент України наголосив, що готовий до діалогу з Угорщиною. Раніше Петер Мадяр зазначав, що прагне "союзницьких, а за можливості й дружніх відносин", зокрема з Україною. Він припустив зустріч із Зеленським на полях Європейської ради.

Україна та Угорщині потрібно налагоджувати відносини, але, політолог висловив сподівання, що з боку Києва це робитимуть люди, які розуміються на специфіці політики Будапешта, його ставленні до певних історичних питань тощо.

Принаймні маємо на це шанс, якого не було, коли при владі був Віктор Орбан. Він ненавидів Україну, і це визначало всю його політику. Водночас у Петера Мадяра є прагматичний інтерес, тому Києву на це необхідно зробити ставку,

– впевнений Ігор Рейтерович.

Він додав, що саме зараз Мадяру може піти у великий плюс налагодження відносин з Україною, адже це сприятиме встановленню порозуміння Угорщини з Європейським Союзом. І він, імовірно, не втратить можливість цим скористатися.

Які заяви щодо України зробив Петер Мадяр?