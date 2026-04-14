Про це президент України повідомив на спільному брифінгу з канцлером Німеччини 14 квітня.
Чи можлива зустріч Зеленського і Мадяра?
Президент Зеленський не відкидає зустріч із новообраним угорським прем'єром Петером Мадяром. Він запевнив, що готовий до діалогу і він можливий, коли до нього буде готова угорська сторона.
Зеленський зазначив, що німецький канцлер Фрідріх Мерц запропонував їхати до Європи через Німеччину. Водночас Україна пропонує свій транспорт.
А ми пропонуємо наш транспорт. Правда, це 11 – 12 годин, але з радістю,
– додав лідер України.
Що можуть обговорити сторони?
Раніше очільник МЗС України Андрій Сибіга заявив, що Україна очікує на контакт з лідером угорської партії "Тиса". Зокрема, разом із Зеленським вони можуть порушити від питань співпраці на кордоні до підтримки вступу України в Євросоюз.
Водночас Петер Мадяр теж сказав, що готовий зустрітись із українським президентом. Він нібито прагне покращити відносини та виступає за продовження прагматичної співпраці з Росією.
Військовослужбовець, політичний консультант Олександр Антонюк розповів 24 Каналу, що Росія наразі буде діяти так, щоб хоча б одній-двох країнах були національні уряди з відверто проросійськими силами.