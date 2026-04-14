Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Чи буде розмова Мадяра і Путіна?

У Кремлі дізнались про готовність майбутнього угорського прем'єра Петера Мадяра відповісти на дзвінок президента Росії Володимира Путіна. Проте відповіли, що наразі у графіку російського диктатора не заплановано діалог.

Водночас Пєсков запевнив, що в Росії розраховують на контакт з майбутнім главою уряду Угорщини.

У графіку Путіна поки що немає контактів з Мадяром, але Кремль сподівається, що згодом вони відбудуться,
– додав він.

Нагадаємо, Петер Мадяр казав, що може попросити Володимира Путіна припинити вбивства та закінчити війну. Але додав, що навряд чи диктатор його послухає.

Чи зміняться відносини Угорщини і Росії?

  • Політолог Ігор Рейтерович пояснив, що Росія не буде сильно тиснути на Угорщину за умови якогось співробітництва та відсутності різких кроків Мадяра. Проте на дружбу сподіватись не варто.

  • Водночас, на думку політолога, Кремль, сподіваючись на поновлення лідерства Орбана, може спробувати допомогти йому.

  • Утім, навряд росіянам вдасться перетягнути Петера Мадяра на російську сторону, додає Ігор Рейтерович. Хоча запевняє, що Росія спробує це зробити.