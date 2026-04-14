Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.
Дивіться також Я не дзвонитиму Трампу, – Мадяр
Чи буде розмова Мадяра і Путіна?
У Кремлі дізнались про готовність майбутнього угорського прем'єра Петера Мадяра відповісти на дзвінок президента Росії Володимира Путіна. Проте відповіли, що наразі у графіку російського диктатора не заплановано діалог.
Водночас Пєсков запевнив, що в Росії розраховують на контакт з майбутнім главою уряду Угорщини.
У графіку Путіна поки що немає контактів з Мадяром, але Кремль сподівається, що згодом вони відбудуться,
– додав він.
Нагадаємо, Петер Мадяр казав, що може попросити Володимира Путіна припинити вбивства та закінчити війну. Але додав, що навряд чи диктатор його послухає.
Чи зміняться відносини Угорщини і Росії?
Політолог Ігор Рейтерович пояснив, що Росія не буде сильно тиснути на Угорщину за умови якогось співробітництва та відсутності різких кроків Мадяра. Проте на дружбу сподіватись не варто.
Водночас, на думку політолога, Кремль, сподіваючись на поновлення лідерства Орбана, може спробувати допомогти йому.
Утім, навряд росіянам вдасться перетягнути Петера Мадяра на російську сторону, додає Ігор Рейтерович. Хоча запевняє, що Росія спробує це зробити.