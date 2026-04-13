Про це лідер опозиції сказав під час пресконференції. До оголошення результатів виборів в Угорщині та ще декілька тижнів опісля партія "Тиса" ще перебуває в опозиції, а "Фідес" – при владі.

Що Петер Мадяр сказав би Путіну?

Політик наголосив, що розмова малоімовірна, та все ж може відбутися.

Якщо Володимир Путін подзвонить мені, я візьму слухавку. Не думаю, що це станеться. Я не буду дзвонити йому сам, але якщо ми все-таки поговоримо, я можу попросити його припинити вбивства зараз, після чотирьох років, і закінчити цю війну, яка не має сенсу з їхньої точки зору, адже десятки тисяч росіян втратили своє життя,

– сказав він.

Петер Мадяр додав: навряд чи Путін вирішить закінчити війну за його порадою.

"Я дуже сподіваюся, що його змусять це зробити незалежно від цього", – завершив глава партії "Тиса".

