Якою буде економічна політика Мадяра?

Петер Мадяр "успадкував" проблемну економіку – з великим дефіцитом бюджету, дорогим боргом і близьким до "сміттєвого" кредитним рейтингом. Деталі передає Bloomberg.

Ймовірно, новий уряд матиме короткий "медовий місяць" з інвесторами, адже ті розраховують, що перемога Мадяра відкриє доступ до коштів ЄС, а також підтримає форинт і держоблігації. Проте часу на "розкачку" майже не буде: фіскальну стабілізацію доведеться проводити негайно.

Тож лідер "Тиси" вже назвав першочергове завдання – ухвалення нового бюджету, який забезпечить стабільне державне фінансування. Окрім того, це стане кроком до можливого переходу на євро, чому Орбан раніше категорично противився.

Цікаво! Поразка Орбана на виборах уже призвела до зміцнення угорської валюти. Уранці понеділка, 13 квітня, її курс зміцнився на 2%, сягнувши 367,81 форинта за євро, пише Reuters.

Партія Мадяра вже пообіцяла запровадити податок на багатство , щоб зробити податкову систему більш справедливою, а також "покарати" новий заможний клас, який був наближений до влади при Орбані.

Водночас планують скасувати щедрі податкові пільги для автомобільної та акумуляторної галузей, які досі мали привілейований статус, що може дозволити зменшити податковий тиск на інші сектори, зокрема банки.

Ба більше, нова влада обіцяє зекономити бюджетні кошти завдяки скороченню витрат на рекламу в провладних медіа, завищені держзакупівлі та фінансування державних ЗМІ, які за останні 16 років фактично стали "рупором" Орбана.

Новому уряду доведеться швидко збільшити фінансування медицини, освіти, соцсфери й транспорту – галузей, які Мадяр обіцяв розвивати.

