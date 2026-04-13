Лідер "Тиси" наголосив, що невдовзі відвідає Польщу для зміцнення політичних відносин. Про це Петер Мадяр заявив під час мітингу.
Дивіться також Зеленський відреагував на результати виборів в Угорщині
Що відомо про заяву Мадяра?
Очільник партії "Тиса" в ніч на 13 квітня виступив перед тисячами прихильників в Будапешті після перемоги на виборах.
"Тиса" та Угорщина виграли вибори з величезним відривом. Ми будемо мати дві третини у парламенті, і це дозволить нам провести легке перетворення країни,
– зазначив Мадяр.
Петер Мадяр наголосив, що Віктор Орбан має піти у відставку, тому що Угорщині, за його словами, потрібен новий парламент та перехідний уряд.
Згодом лідер "Тиси" сказав, що планує відновити міцну співпрацю у межах Вишеградської групи (угрупування чотирьох центральноєвропейських країн: Польщі, Чехії, Угорщини та Словаччини – 24 Канал).
Мадяр також зазначив, що наступний його візит, ймовірно, буде до Відня, а після цього він планує поїхати до Брюсселя з метою залучення фінансування ЄС.
Як Зеленський відреагував на результати виборів в Угорщині?
Президент України Володимир Зеленський привітав Петера Мадяра та висловив готовність розвивати співпрацю з Угорщиною.
Зеленський зазначив, що Європа та її держави повинні ставати сильнішими. Він також підкреслив, що Україна готова до зустрічей і спільної конструктивної роботи з угорцями.
Також глава МЗС України Андрій Сибіга привітав Петера Мадяра та партію TISZA з перемогою. Він назвав вибори демократичними, прозорими та історичними.