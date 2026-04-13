Лідер "Тиси" наголосив, що невдовзі відвідає Польщу для зміцнення політичних відносин. Про це Петер Мадяр заявив під час мітингу.

Що відомо про заяву Мадяра?

Очільник партії "Тиса" в ніч на 13 квітня виступив перед тисячами прихильників в Будапешті після перемоги на виборах.

"Тиса" та Угорщина виграли вибори з величезним відривом. Ми будемо мати дві третини у парламенті, і це дозволить нам провести легке перетворення країни,

– зазначив Мадяр.

Петер Мадяр наголосив, що Віктор Орбан має піти у відставку, тому що Угорщині, за його словами, потрібен новий парламент та перехідний уряд.

Згодом лідер "Тиси" сказав, що планує відновити міцну співпрацю у межах Вишеградської групи (угрупування чотирьох центральноєвропейських країн: Польщі, Чехії, Угорщини та Словаччини – 24 Канал).

Мадяр також зазначив, що наступний його візит, ймовірно, буде до Відня, а після цього він планує поїхати до Брюсселя з метою залучення фінансування ЄС.

