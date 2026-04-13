Лидер "Тисы" отметил, что вскоре посетит Польшу для укрепления политических отношений. Об этом Петер Мадьяр заявил во время митинга.
Что известно о заявлении Мадьяра?
Глава партии "Тиса" в ночь на 13 апреля выступил перед тысячами сторонников в Будапеште после победы на выборах.
"Тиса" и Венгрия выиграли выборы с огромным отрывом. Мы будем иметь две трети в парламенте, и это позволит нам провести легкое преобразование страны,
– отметил Мадьяр.
Петер Мадьяр отметил, что Виктор Орбан должен уйти в отставку, потому что Венгрии, по его словам, нужен новый парламент и переходное правительство.
Впоследствии лидер "Тисы" сказал, что планирует восстановить прочное сотрудничество в рамках Вышеградской группы (группировка четырех центральноевропейских стран: Польши, Чехии, Венгрии и Словакии – 24 Канал).
Мадьяр также отметил, что следующий его визит, вероятно, будет в Вену, а после этого он планирует поехать в Брюссель с целью привлечения финансирования ЕС.
Как Зеленский отреагировал на результаты выборов в Венгрии?
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Петера Мадьяра и выразил готовность развивать сотрудничество с Венгрией.
Зеленский отметил, что Европа и ее государства должны становиться сильнее. Он также подчеркнул, что Украина готова к встречам и совместной конструктивной работе с венграми.
Также глава МИД Украины Андрей Сибига поздравил Петера Мадьяра и партию TISZA с победой. Он назвал выборы демократическими, прозрачными и историческими.