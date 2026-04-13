Лидер "Тисы" отметил, что вскоре посетит Польшу для укрепления политических отношений. Об этом Петер Мадьяр заявил во время митинга.

Что известно о заявлении Мадьяра?

Глава партии "Тиса" в ночь на 13 апреля выступил перед тысячами сторонников в Будапеште после победы на выборах.

"Тиса" и Венгрия выиграли выборы с огромным отрывом. Мы будем иметь две трети в парламенте, и это позволит нам провести легкое преобразование страны,

– отметил Мадьяр.

Петер Мадьяр отметил, что Виктор Орбан должен уйти в отставку, потому что Венгрии, по его словам, нужен новый парламент и переходное правительство.

Впоследствии лидер "Тисы" сказал, что планирует восстановить прочное сотрудничество в рамках Вышеградской группы (группировка четырех центральноевропейских стран: Польши, Чехии, Венгрии и Словакии – 24 Канал).

Мадьяр также отметил, что следующий его визит, вероятно, будет в Вену, а после этого он планирует поехать в Брюссель с целью привлечения финансирования ЕС.

