Какой будет экономическая политика Мадьяра?

Петер Мадьяр "унаследовал" проблемную экономику – с большим дефицитом бюджета, дорогим долгом и близким к "мусорному" кредитным рейтингом. Детали передает Bloomberg.

Вероятно, новое правительство будет иметь короткий "медовый месяц" с инвесторами, ведь те рассчитывают, что победа Мадьяра откроет доступ к средствам ЕС, а также поддержит форинт и гособлигации. Однако времени на "раскачку" почти не будет: фискальную стабилизацию придется проводить немедленно.

Поэтому лидер "Тисы" уже назвал первоочередную задачу – принятие нового бюджета, который обеспечит стабильное государственное финансирование. Кроме того, это станет шагом к возможному переходу на евро, чему Орбан ранее категорически противился.

Интересно! Поражение Орбана на выборах уже привело к укреплению венгерской валюты. Утром понедельника, 13 апреля, ее курс укрепился на 2%, достигнув 367,81 форинта за евро, пишет Reuters.

Партия Мадьяра уже пообещала ввести налог на богатство

, чтобы сделать налоговую систему более справедливой, а также "наказать" новый богатый класс, который был приближен к власти при Орбане. В то же время планируют отменить щедрые налоговые льготы для автомобильной и аккумуляторной отраслей, которые до сих пор имели привилегированный статус, что может позволить уменьшить налоговое давление на другие сектора, в частности банки.

Более того, новая власть обещает сэкономить бюджетные средства благодаря сокращению расходов на рекламу в провластных медиа, завышены госзакупки и финансирование государственных СМИ, которые за последние 16 лет фактически стали "рупором" Орбана.

Новому правительству придется быстро увеличить финансирование медицины, образования, соцсферы и транспорта – отраслей, которые Мадьяр обещал развивать.

